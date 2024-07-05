UEFA'dan bir skandal daha. İyice şark kurnazı oldular

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UEFA'dan bir skandal daha. İyice şark kurnazı oldular

Merih Demiral'a ceza veren UEFA'dan bir skandal daha geldi.

2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya’ya karşı attığı 2 gol ile maçın kahramanı olan Merih Demiral son düdüğün ardından yaptığı bozkurt işareti nedeniyle gündem olmuştu.

Merih Demiral hakkında soruşturma başlatan UEFA milli futbolcumuzun savunmasını bile okumadan 2 maç ceza verdi.

GEREKÇELİ KARARI HALA İLETMEDİLER

UEFA’nın bu skandal kararı tüm Türkiye’nin tepkisine neden olurken yaptıkları son hareket iyice çıldırttı.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre TFF’nin itiraz etmesini engellemek isteyen UEFA yerel saatle 12.00'de cezanın gerekçeli kararını hala oyuncumuza ve federasyona iletmedi.

11. MADDEDEN CEZA ALDI

Sabuncuoğlu ayrıca UEFA’nın Merih Demiral’a 14. Madde olan ırkçılıktan değil Temel terbiye kurallarını ihlal, sportif olmayan gösteri yapmak ve futbol sporunu itibarsızlaştırmak olan 11. Maddeden ceza verdi.

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