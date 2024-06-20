UEFA'dan flaş karar. Şikeden yargılanan hakemi bize verdiler

Muhammed Mirza Şeker
UEFA'dan flaş karar. Şikeden yargılanan hakemi bize verdiler

Türkiye - Portekiz maçında düdük çalacak olan Alman hakem Felix Zwayer'in geçmişi bir hayli karışık.

Mirza Şeker -YENİÇAĞ ÖZEL HABER

Milli Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Cumartesi günü Portekiz'le oynayacağı maçın hakemi Felix Zwayer ülkesi Almanya'da bir dönem şike ile anılmış bir isim.

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ŞİKE SORUŞTURMASI GEÇİRDİ

2004 yılında Almanya 2.ligi ve bölgesel lig maçlarında yardımcı hakem olan Felix'in görev yaptığı çok maç şike soruşturmasından geçti.

2014 yılında Alman Die Zeit Gazetesi skandala karışanlara karşı Alman Futbol Federasyonu'nun hazırladığı kapsamlı bir dosyada bugünkü FIFA hakemi olan Felix Zweyer'in rolünü ortaya çıkardı.
Zwayer'in Mayıs 2004'te SV Wuppertal ile Werder Bremen amatörleri arasında oynanan bölgesel lig maçında "Wuppertaler SV'nin yardımcı hakem olarak kritik durumlardan kaçınması" amacıyla 300 euroyu kabul ettiği ileri sürüldü.

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MAHKUMİYET YOK AMA BERAAT DA YOK

Ancak savcılık, para cezası karşılığında hafif suç nedeniyle Kasım 2005'te Zwayer aleyhindeki davayı düşürdü. Mahkumiyet yok ama beraat da yok. Savcı sözcüsünün karardan sonra söylediği gibi "önemsiz endişeler yoktu"

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YILLAR İÇİNDE RÜŞTÜNÜ İSPATLADI

Zwayer'in yıllar içinde olgunlaşarak hem ulusal hem de uluslararası alanda en yüksek liyakatleri kazanan bir hakem haline geldiği tartışmasız.

En iyi oyunlarda görüldüğü gibi, geçmiş onu hiçbir zaman tamamen bırakmıyor.

43 yaşındaki Feliz Zweyer bugüne kadar yönettiği 646 maçta 2744 sarı, 77 iki sarı karttan kırmızı, 51 de direkt kırmızı kart gösterdi.

Verdiği penaltı kararı ise 185

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