UEFA'dan Galatasaray'ı yıkan haber

Sezon başında Galatasaray’dan Championship ekibi Leicester City’ye kiralanan Yunus Akgün sarı-kırmızılılara dönmeye hazırlanıyor.

Mavi-beyazlılar her ne kadar genç yıldızından memnun kalsada UEFA’nın Leicester'e ilettiği Finansal Fair Play kuralları yüzünden eli kolu bağlandı.

9 Milyon euro satın alma opsiyonu bulan Yunus Akgün için bu parayı ödeyemeyecek olan Leicester City sezon sonunda oyuncu ile vedalaşacak.

Bu sezon İngiliz kulübünde 23 maçta görev alan Yunus Akgün 2 gol 2 asist kaydetti.