UEFA'dan Galatasaray'ı yıkan haber

Kaynak: Sabah
UEFA'dan Galatasaray'ı yıkan haber
Yunus Akgün'ü 9 milyon euro karşılığında gönderme planları yapan Galatasaray'ın planları alt üst oldu.

Sezon başında Galatasaray’dan Championship ekibi Leicester City’ye kiralanan Yunus Akgün sarı-kırmızılılara dönmeye hazırlanıyor.

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Mavi-beyazlılar her ne kadar genç yıldızından memnun kalsada UEFA’nın Leicester'e ilettiği Finansal Fair Play kuralları yüzünden eli kolu bağlandı.

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9 Milyon euro satın alma opsiyonu bulan Yunus Akgün için bu parayı ödeyemeyecek olan Leicester City sezon sonunda oyuncu ile vedalaşacak.

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Bu sezon İngiliz kulübünde 23 maçta görev alan Yunus Akgün 2 gol 2 asist kaydetti.

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