UEFA'dan Halil Umut Meler kararı

2 Elül'de başlayan seminerde, hakemlere çeşitli konu başlıklarında teorik eğitimler verildi. Ayrıca, fiziksel atletik testler ve İngilizce oyun kuralları testleri de uygulandı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Elit kategorideki FIFA Hakemimiz Halil Umut Meler, UEFA tarafından 2-4 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen UEFA Elit Hakem Semineri'ne katıldı.



İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen UEFA seminerinde farklı konu başlıklarıyla ilgili teorik eğitimler yapılmakta olup, hakemlere fiziksel atletik (görsel ve performans) testleri ile İngilizce oyun kuralları testleri uygulanmaktadır.