UEFA'dan herkesi şok edecek karar. Türkiye'yi de etkileyecek

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UEFA'dan herkesi şok edecek karar. Türkiye'yi de etkileyecek
EURO 2024 öncesi UEFA sürpriz bir karar aldı.

Futbolun Avrupa’daki patronu UEFA yaklaşan EURO 2024 öncesi şok eden bir karara hazırlanıyor.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre 23 takımla oynanması planlanan EURO 2024’ü 26 takımla oynatmaya karar verdi.

Bu ay Düsseldorf’ta yapılan ve milli takım teknik direktörlerinin katıldığı toplantıda bu konuyu açan UEFA Ulusal Müsabakalar Komitesi delegelerinden kuralları değiştirmek için izin aldı.

Kararın henüz kesinleşmediği belirtilirken UEFA Yürütme Komitesi’nin önümüzdeki günlerde oylama yaparak düzenlemeyi kabul etmesi bekleniyor.

14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında oynanacak olan EURO 2024'e Almanya ev sahipliği yapacak.

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