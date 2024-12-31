UEFA'dan Kosova'ya para ve men cezası

Konfederasyon Avrupa Futbolu (UEFA), Kosova Futbol Federasyonu'nu (FFK) 13.250 euro para cezasına çarptırdı. UEFA, 11 Aralık'ta aldığı disiplin kararlarını duyurdu. Kosova'nın Lituanya ile oynadığı ve 18 Kasım'da Priştine'de oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında meydana gelen olaylar, bu cezanın nedenleri arasında yer aldı.

FFK, stadyumda yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 10.000 euro para cezası aldı. Bu ceza, taraftarların sahaya girmesi ve olayların yaşanması sonucu uygulandı. Ayrıca, Kosova taraftarlarının sahada ateş yakması nedeniyle 3.250 euro ceza verildi.

Diğer bir ceza ise, Kosova'nın futbolcusu Muharrem Jashari'ye verildi. Jashari, Lituanya karşısında oynanan maçta sert bir müdahale nedeniyle kırmızı kart görmüştü. Bu karar sonrasında Jashari, iki maç süreyle kadroda yer alamayacak. Kosova, bu maçları Mart ayında oynayacak ve rakibi İzlanda olacak. Bu cezalar, Kosova futbolunun disiplinli davranışa ihtiyacı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

FFK, UEFA tarafından verilen bu cezalar hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Ancak, Kosova futbolu, gelecek maçlarda bu tür olayların tekrarlanmaması adına daha dikkatli olmaya çalışacak.