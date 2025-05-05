UEFA'dan rekor ceza: Fransız devi iflasın eşiğinde

Lyon için bu sezon adeta bir kabusa dönüştü. Avrupa futbolunun en yetkili kurumu UEFA, mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen kulüplere yönelik yaptırımlar kapsamında Lyon’a 200 bin euro yani yaklaşık 215 bin dolar para cezası verdi. Bu ceza, bu sezon cezalandırılan kulüpler arasında en yüksek tutar oldu.

Kulübün diğer kulüplere, personeline ve vergi ya da sosyal güvenlik otoritelerine olan borçlarını zamanında ödememesi, bu ağır yaptırımın temel nedeni. Bu ceza sadece bir uyarı değil, aynı zamanda kulübün gelecekteki Avrupa kupalarına katılım şansını da ciddi şekilde tehlikeye atıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ UMUDU TÜKENİYOR

Geçtiğimiz hafta RC Lens karşısında alınan 2-1’lik mağlubiyet, Lyon’un Şampiyonlar Ligi’ne katılım umutlarını büyük ölçüde azalttı. Ligde 7. sıraya gerileyen takım, ikinci sıradaki Monaco’nun dört puan gerisinde yer alıyor. Önlerinde sadece puan farkı değil, zorlu fikstür de bulunuyor.

Daniel Riolo'nun yorumlarına göre, Lyon’un bu kayıpları sadece sportif anlamda değil, mali olarak da felaket getirebilir. “Bu takımın Şampiyonlar Ligi’ne gidememesi, kulübün oksijenini çekip almak gibi olur” diyen Riolo, durumu dramatik bir şekilde özetledi.

MADDİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Lyon yalnızca sahadaki kayıplarla değil, kulüp içindeki ciddi mali sorunlarla da boğuşuyor. Fransız futbolunun mali denetim organı DNCG’nin radarında olan kulüp, hâlâ idari düşme riskiyle karşı karşıya.

Amerikalı iş insanı John Textor’un sahibi olduğu Lyon, aylardır hem maaş ödemelerinde hem de vergisel yükümlülüklerde sorun yaşıyor. Kulüp yönetiminden kamuoyuna yapılan açıklamaların yetersizliği ve belirsizlik ortamı, taraftarların da büyük endişe duymasına neden oluyor.

BİR HAFTADA GELEN ÇÖKÜŞ

Manchester United karşısında Avrupa Ligi’nden elenmeleri, ardından Geoffroy-Guichard’da alınan ağır yenilgi ve son olarak Lens karşısındaki kayıpla Lyon’un sezonu bir haftada çöküşe uğradı. Daniel Riolo, bu süreci “Bir haftada her şey çöktü” diyerek tanımladı.

Artık her maç final havasında oynanıyor. Teknik direktör Paulo Fonseca’nın da geleceği belirsiz. Kulübün içinde bulunduğu mali durum, yeni bir yapılanma ya da transfer için kaynak bırakmıyor.

LYON İÇİN DÖNÜŞ YOKSA FELAKET KAÇINILMAZ

Lyon’un karşı karşıya olduğu bu tablo, sadece bir kulübün çöküşü değil, aynı zamanda Fransız futbolunun mali kırılganlıklarını da ortaya koyuyor. Uzmanlara göre Lyon’un kurtuluşu için acil mali destek, net yönetimsel kararlar ve sportif başarı planı gerekiyor. Aksi takdirde, UEFA'nın para cezası, Şampiyonlar Ligi’ne katılamama riski ve DNCG’nin olası yaptırımları birleştiğinde Lyon, hem sportif hem de mali anlamda büyük bir yıkımla yüzleşebilir.