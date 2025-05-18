UEFA'dan şok karar: İki takıma lisans verilmedi

Karadağ futbolunda büyük bir kriz yaşanıyor. Ülkenin şampiyonu Buducnost ve lig ikincisi Petrovac, UEFA’nın 2025-2026 sezonu için belirlediği mali kriterleri karşılayamadıkları gerekçesiyle Avrupa kupalarına katılım lisansını alamadı. Kararı açıklayan Karadağ Futbol Federasyonu, Buducnost’un sunmuş olduğu belgelerin mali açıdan yetersiz bulunduğunu, Petrovac, Arsenal Tivat ve Bokelj kulüplerinin ise hem finansal hem de idari şartları yerine getiremediğini belirtti.

PODGORİCA BELEDİYE BAŞKANI: "BU BİR FELAKET"

Başkent Podgorica’nın Belediye Başkanı Sasa Mujovic, Buducnost’un UEFA lisansı alamamasına sert tepki gösterdi. Kararın yalnızca spor açısından değil, ekonomik olarak da büyük bir kayıp olduğunu vurgulayan Mujovic, “Avrupa’da oynamamak bilet gelirlerinden, UEFA ödemelerine kadar birçok kalemde ciddi gelir kaybı yaratır. Borac Banja Luka başardıysa Buducnost da başarabilir” dedi. Mujovic, belediye olarak Karadağ Vergi Dairesi ile acil bir toplantı yapacaklarını, yasal bir destek sağlanıp sağlanamayacağını görüşeceklerini aktardı.

LİSANS SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Kulüplerin itiraz hakkı bulunuyor. Eğer Buducnost ve Petrovac gerekli belgeleri toparlayabilir ve eksiklikleri giderebilirlerse UEFA’nın lisans komitesi kararını tekrar gözden geçirebilir. Özellikle Buducnost’un olası bir FCSB eşleşmesi öncesinde bu hakkını kullanması bekleniyor. UEFA lisansı almak, sadece prestij değil, her bir tur geçişiyle birlikte kulüplere 300 bin dolar seviyesinde gelir anlamına geliyor.

Karadağ futbolu, bu lisans krizinden nasıl çıkacağına odaklanmış durumda.