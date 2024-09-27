UEFA'dan Yunus Akgün hamlesi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
UEFA'dan Yunus Akgün hamlesi

UEFA Avrupa Ligi hesabı yaptığı paylaşımda Yunus Akgün'ün PAOK karşısında attığı gole yer verdi.

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray Yunan ekibi PAOK ile karşılaştı.

RAMS Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Rahman Baba (KK) 75. dakikada Yunus Akgün ve 90+5'te Mauro Icardi kaydetti. PAOK’un tek golü ise 67. dakikada Konstantelias’tan geldi.

ÖNCE DERBİDE SONRA PAOK KARŞISINDA

Önce derbide şimdi de PAOK maçında golünü kaydeden Yunus Akgün’ün yükselişi gözlerden kaçmazken UEFA’dan flaş bir paylaşım geldi.

O ANLARI PAYLAŞTILAR

UEFA’nın resmi Avrupa Ligi hesabı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yunus Akgün’ün PAOK karşısında attığı gole yer verdi.

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