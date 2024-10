UFC'de Türk gücü! İbo Aslan rakibini 50 saniyede nakavt etti

Türk dövüşçü İbo Aslan, dünyanın en büyük karma dövüş organizasyonu olan Ultimate Fighting Championship’te (UFC) 308'de, Brezilyalı dövüşçü Raffael Cerqueira'ya karşı tarihi bir zafer elde etti. Organizasyondaki ikinci maçına çıkan İbo Aslan, rakibini henüz 50. saniyede nakavt etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kenditndeki Etihad Arena'da oynanan maçta Aslan, Cerqueira’yı ilk rauntta nakavt ederek UFC’deki ikinci zaferini elde etti.

50 SANİYEDE RAKİBİNİ İNDİRDİ

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Türk dövüşçü, Brezilyalı rakibini sert sol kroşesiyle abandone ettikten sonra kombine yumruklara başladı. Aslan'ın seri yumruklarının ardından araya giren hakem, müsabakayı 50. saniyede İbo Aslan lehine nakavt kararıyla sonlandırdı.

"ABU DABİ TÜRK GÜCÜNÜ SEVİYOR MUSUN?"

İbo Aslan karşılaşmanın ardından sıcağı sıcağına bir röportaj verdi ve müsabakanın sunucusunun "Sabırlı olacağını söylemiştin ama art arda 17-18 yumruk attın. Bu sabırla alakalı değil sanırım, bu canavarca bir performanstı" yorumu üzerine "Abu Dabi, Türk gücünü seviyor musun?" diyerek tribünlere seslendi.

"BENİM ELLERİMDE TÜRK GÜCÜ VAR"

Aslan, "Harika bir sol kroşeyle yakaladın onu. Bunun maçı bitireceğini nasıl fark ettin?" sorusu üzerine ise "Bunun başlangıç olduğunu biliyordum ve parçaladım onu. Biliyorsun benim ellerimde Türk gücü var. Birine dokunursam o ölmüştür bile." yanıtını verdi.

Türk dövüşçü bundan sonraki rakiplerine ise " Hepiniz için geliyorum." diyerek şimdiden gözdağı verdi.

İLK MAÇINDA DA NAKAVTLA KAZANMIŞTI

İbo Aslan, UFC'deki ilk maçında İsveçli rakibi Anton Turkalj ile karşılaşmıştı. New Jersey Atlantic City'de düzenlenen maçta Aslan, rakibini 3. rauntta nakavt ederek ilk galibiyetini almıştı.

Ibo Aslan just WENT OFF ????



The Last Ottman gets the TKO win in less than minute! #UFC308



[ #InAbuDhabi | @InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi ] pic.twitter.com/xX0g9Rf4O5