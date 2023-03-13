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  • Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı o partiye katıldı. Desteklediği siyasetçiyi açıklamıştı

Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı o partiye katıldı. Desteklediği siyasetçiyi açıklamıştı

Şarkıcı Ufuk Beydemir ve oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Memleket Partisi'ne katıldı. Beydemir, geçtiğimiz günlerde de Muharrem İnce'ye desteğini açıklamıştı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 10:56
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Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı Memleket Partisi'ne katıldı

Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı o partiye katıldı. Desteklediği siyasetçiyi açıklamıştı
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Şarkıcı Ufuk Beydemir ve oyuncu eşi İpek Filiz Yazıcı, Memleket Partisi'ne katıldı. 

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Memleket Partili Caner Çakır, "Sanatçılarımız Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı partimize katıldılar hoşgeldiniz" ifadelerini kullandı. 

Geçtiğimiz günlerde de Muharrem İnce'ye desteğini açıklayan Beydemir, "Muharrem İnce'ye ikinci bir şans verilirse bu sefer hayal kırıklığı değil, umut olabileceğine ve iyi işler başarabileceğine inanıyorum" paylaşımı yapmıştı.  
 

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