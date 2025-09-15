Ufuk Özkan, intihar iddialarını yalanlamıştı. Abisi yoğun bakımda olduğunu açıkladı

Geniş Aile dizisinde aldığı rolle sevilen Oyuncu Ufuk Özkan'ın yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Sabah saatlerinde hakkında intihar iddiaları ortaya çıkan Geniş Aile dizisinde aldığı rolle ünlenen Ufuk Özkan, çıkan söylentileri yalanlamıştı. Ancak kısa süre sonra abisi Umut Özkan, ünlü oyuncunun yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Ufuk Özkan'ın hakkında çıkan intihar girişimi haberleri sonrası Özkan, "Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum. Set ve yarışma programı sunuyorum, makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum" şeklide açıklama yaptığı gündeme gelmişti.

Abisinin son paylaşımı ise kafaları karıştırdı. Abisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dua istedi.

UFUK ÖZKAN KİMDİR?

Ufuk Özkan 11 Nisan 1975, Almanya doğumlu. Annesi Of, Trabzonlu, babası ise Samsun'un Tekkeköy ilçesindendir ve Çerkez asıllıdır. Almanya'da doğup büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra Türkçeyi iyi konuşamaması nedeniyle öğretimine 8. sınıf yerine 5. sınıftan devam etmiştir. Samsun Belediye Ortaokulu mezunudur.
Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmıştır. Tiyatro Kılçık ile 3 yıl kabare tiyatrosu yapmıştır.
2003 yılında BKM yapımı olan "Ölümsüz Aşk" dizisinde başrolde yer aldı. Asuman Dabak Tiyatrosu'nda da oyunculuk yapmıştır. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir.
2009-2011 yılları arasında yayımlanan "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakterini canlandırmıştır ve bu diziden sonra tanınırlığı daha çok artmıştır. 2005 yılında evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanmıştır. Eren adında bir oğlu vardır. Kardeşi Umut Özkan da kendisi gibi oyuncudur.

