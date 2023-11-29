Ufuk Özkan sevgilisiyle görüntülendi. Ölümden dönmüştü

Siroza yakalanan ve ölümden dönen oyuncu Ufuk Özkan, yeni sevgisiyle bir balıkçıda akşam yemeği yedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ufuk Özkan sevgilisiyle görüntülendi. Ölümden dönmüştü

Karaciğer yetmezliğiyle savaşan oyuncu Ufuk Özkan, hastalığının ortaya çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alınmış ve daha sonra da sağlığına kavuşmuştu.

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2005'te evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022'de boşanan Ufuk Özkan, Sibel Osmanoğlu ile yeni bir ilişkiye yelken açtığını duyurmuştu.

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ROMANTİK YEMEK

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ufuk Özkan ile Sibel Osmanoğlu, Arnavutköy'deydi. İlk kez birlikte objektiflere yansıyan çift, bir balıkçıda akşam yemeği yedi.

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İkili, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını fark edince neye uğradıklarını şaşırdı.

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Muhabirleri görmezden gelen Özkan ile Osmanoğlu, ardından kahkaha dolu sohbetlerine kaldıkları yerden devam etti.

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Ufuk Özkan, sevgilisi Sibel Osmanoğlu ile birlikteliğini bu paylaşımla ilan etmişti. Oyuncu, "İyi ki..." ifadelerini kullanıp, gönderisine nazar boncuğu ve kalp emojisi de eklemişti.

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