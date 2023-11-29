Ufuk Özkan sevgilisiyle görüntülendi. Ölümden dönmüştü

Karaciğer yetmezliğiyle savaşan oyuncu Ufuk Özkan, hastalığının ortaya çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alınmış ve daha sonra da sağlığına kavuşmuştu.

2005'te evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022'de boşanan Ufuk Özkan, Sibel Osmanoğlu ile yeni bir ilişkiye yelken açtığını duyurmuştu.

ROMANTİK YEMEK

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ufuk Özkan ile Sibel Osmanoğlu, Arnavutköy'deydi. İlk kez birlikte objektiflere yansıyan çift, bir balıkçıda akşam yemeği yedi.

İkili, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını fark edince neye uğradıklarını şaşırdı.

Muhabirleri görmezden gelen Özkan ile Osmanoğlu, ardından kahkaha dolu sohbetlerine kaldıkları yerden devam etti.

Ufuk Özkan, sevgilisi Sibel Osmanoğlu ile birlikteliğini bu paylaşımla ilan etmişti. Oyuncu, "İyi ki..." ifadelerini kullanıp, gönderisine nazar boncuğu ve kalp emojisi de eklemişti.