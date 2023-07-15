Ufuk Özkan siroz olunca gündeme geldi. Karaciğer yağlanmasını nasıl önlersiniz

Oyuncu Ufuk Özkan ile gündeme gelen karaciğer yağlanmasının nasıl önleneceği merak konusu oldu. Tüm detaylar haberimizde…

Ufuk Özkan siroz olunca gündeme geldi. Karaciğer yağlanmasını nasıl önlersiniz

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın karaciğer yağlanması nedeniyle ciddi sorunlar yaşadığı ve üçüncü derece siroza yakalandığı bildirildi.

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Peki, karaciğer yağlanmasının arka planında ne yatıyor? Bu durum hangi tehlikeleri beraberinde getiriyor? Karaciğer yağlanmasına karşı nasıl önlem almak gerekiyor? İşte tüm detaylar…

KARACİĞER YAĞLANMASI NEDİR?

Karaciğer yağlanması, fazla kilolu bireylerde veya fazla alkol kullanımı nedeniyle şeker hastalığı ya da insülin direnci olan kişilerde görülen, karaciğerde yağ birikmesi durumudur.

Karaciğerde biriken yağ, zamanla karaciğerin büyümesine neden olur. Önceleri basit yağlanma olarak adlandırılan ve karaciğer test bozukluğu yapmamış vakalarda, zamanla iltihaplanma gelişerek yağlı karaciğer hastalığı (steatohepatit) gelişmektedir. Bu vakalar, siroz ve kanser gelişimi için risk altındadır.

KARACİĞER YAĞLANMASININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Yorgunluk,

-Halsizlik,

-Terleme,

-Efor kapasitesinde azalma,

-Nefes darlığı,

-Ciltte kızarma,

-Kaşıntı,

-Karnın sağ üst kısmında dolgunluk hissi gibi belirtilere neden olabilir.

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KARACİĞER YAĞLANMASINI NASIL ÖNLERSİNİZ?

-Beslenmeye dikkat

Düzenli beslenme ve fast-food tarzı yiyeceklerden uzak durmak karaciğer yağlanması oranını belirgin bir şekilde azaltır. Günlük taze sebze-meyve, beyaz et ve lifli gıdaların tüketimi de son derece önemli. Özellikle karaciğerden toksik maddelerin atılımına yardımcı olduğu için mevsiminde enginar tüketmek oldukça faydalı. Soğan, lahana ve brokoli de karaciğere destek sağlar.

-Alkolden kaçının

Alkol, karaciğere en çok zarar veren etmenlerden biri. Alkol sonucu vücutta biriken toksinler, karaciğer yağlanmasının ortaya çıkışına neden olduğu gibi bu zeminde ortaya çıkacak karaciğer sirozu gelişimini hızlandırır. Can kaybına varabilecek sonuçlar doğurabilecek hastalıklara neden olabilir. Bu nedenle alkolden kaçınmak ya da en az seviyeye indirmek gerekir.

- Düzenli egzersiz şart

Gün aşırı en az 30 dakika süreyle yapılan spor ve egzersiz kan dolaşımını artırarak insülin direncini ve karın bölgesinde biriken yağ kütlesini azaltır. Böylece karaciğerde biriken yağ miktarı geriler. Bu nedenle siz siz olun, günlük yaşam alışkanlıklarına mutlaka düzenli tempolu yürüyüşü ekleyin.

- Doktora gitmeye üşenmeyin

Diyabet, hipotiroidi ve kolesterol yüksekliği olan hastaların 6 aylık aralıklar ile düzenli bir şekilde doktor kontrolünden geçmeleri önemli. Bu hastalıkların tedavi edilmesi karaciğer yağlanmasını ve bu hastalığın hızlı ilerleme oranını azaltır.

- Günde bir fincan kahve!

Kafeinin karaciğer yağlanmasına iyi geldiği dünyanın saygın karaciğer hastalıkları dergilerinde bilimsel çalışmalar ile kanıtlandı. Her gün bir fincan kahve içenlerde, içmeyenlere oranla daha az yağlı karaciğer hastalığı görülür.

KARACİĞER YAĞLANMASI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Fazla kilonun verilmesi,

Alkolün bırakılması,

Şeker hastalığının sıkı şekilde kontrol altına alınmasıdır.

Karaciğer yağlanması tedavisinde birçok hastada,

Yaşam tarzını değiştirmek,

Sağlıklı beslenmek,

Düzenli olarak haftada en az 150 dakika egzersiz yapmak,

Günde iki bardak kahve tüketmek yeterli olabilmektedir.

Karaciğer yağlanmasında ilaç tedavileri daha çok altta yatan şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği gibi durumların tedavisinde kullanılır.

Karaciğer yağlanması tedavisinde;

Kilo vermeye yardımcı ilaçlar,

Endoskopik zayıflama tedavileri,

Obezite ameliyatları da son yıllarda faydalanılan diğer yöntemlerdir.

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