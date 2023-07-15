Ufuk Özkan’ın karaciğerlerini bitiren diyet ortaya çıktı

Editör: Naim Arıoğlu

Oyuncu Ufuk Özkan'ın uygulaması ve sağlığını kaybetmesi ile sonuçlanan Hollywood diyeti merak edilmeyi sürdürüyor. Hollywood diyetinin zararları da ortaya çıktı.

Hollywood diyeti son zamanların en popüler diyeti haline geldi. Karbonhidrat diyeti olarak da adlandırılan diyeti Geniş Aile dizisinin sevilen oyuncusu Ufuk Özkan da uygulamış ve 17 kilo vermişti. Ancak Özkan'ın sağlığını kaybetmesi gözleri yeniden bu beslenme türüne çevirdi.

HOLLYWOOD DİYETİ ZARARLARI NELER?

Kısa sürede hızla kilo verdiren bir diyet programı olduğu için vücudun bağışıklık sistemini bozarak böbreklere zarar verir. Karbonhidrat diyeti olarak bilinen bu diyet, karbonhidrat miktarının kısıtlanmasını amaçladığı için karaciğerdeki yağ asitlerinin artmasına neden olur.

HOLLYWOOD DİYETİ NEDİR?

Fazla kilolar herkesin baş etmek zorunda kaldığı bir durumdur. Fazla kilolar kişilerin hem psikolojisini hem de sosyal yaşamını oldukça olumsuz etkileyecek düzeyde olmaktadır. Günümüzde tüm vücut tiplerine uygun özel olarak hazırlanmış çeşit çeşit diyet programları bulunmaktadır. Diyet çeşitlerinden biri olan Hollywood diyeti, oruç tutmaya yakın bir diyet programı olarak bilinmektedir.

Hollywood Diyeti Hollywood diyeti; 30 günlük yapılmakta ve bu 1 aylık süreç içerisinde 16 kilo vermeyi amaçlamaktadır. Hollywood diyeti, diğer diyet türlerine göre daha kısa sürede kişi üzerinde etkisini göstermektedir. Diyet süresi boyunca hastada herhangi bir sağlık sorunu yaratmayan bu diyet programı, katı bir yiyecek yenilmeden sürdürülmektedir.

Diyet programı çoğu kişiye ağır gibi görünse de yapamam düşüncesini akıllara getirse de göründüğü gibi zor bir diyet programı değildir. Hollywood diyeti ile fazla kilo kaybı yaşansa da vücuttan sıvı kaybı olmamaktadır. Çünkü diyetin ilk günlerine sıvı detoksu ile başlanmaktadır. Hollywood diyeti uygulayacak olan kişiler öncelikle vücutlarını tam tamına tanıyan kişilerden oluşmalıdır. Diyetin günü gününe uygun olarak kullanılması halinde 12-16 kilo arasında kilo verilmesi mümkündür. Uygulayan çoğu kişi etkilerini kısa sürede görmektedir.

HOLLYWOOD DİYETİ NASIL YAPILIR?

Hollywood diyeti 30 gün süren bir diyettir ve uygulayan kişiler her gün programa sadık kalarak ilerlemelidir. Hollywood diyeti ilk bir haftasını gün gün aşağıda belirteceğiz. Hollywood diyeti ilk bir haftası şöyle ilerlemektedir:

1.ve 2.Gün: Diyette illk iki gün öncelikle vücuttan ödemin atılması için sadece sıvı alımı yer almaktadır. Taze olarak sıkılmış meyve ve sebze suları, yeşil çay tüketilmelidir.

3.Gün: Kahvaltı; salatalık, domates, 30 gram yağsız peynir, 1 adet haşlanmış yumurta, 2 dilim çavdar ekmeği, 1 fincan yeşil çay, öğle yemeği; limonlu ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış salata, akşam yemeği; 1 porsiyon haşlanmış veya ızgarada pişmiş tavuk eti, 1 kepçe sebze çorbası ve 1 porsiyon haşlanmış brokoli, yeşillik

4.Gün: Kahvaltı; salatalık, domates ve bunlarla beraber yeşil sebzeler, 30 gr yağsız peynir, 1 fincan bitki çayı, öğle yemeği; limonlu ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış bol yeşillikli salata, akşam yemeği; 150 gr mantar, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 2 yumurta ile hazırlanmış omlet

5.Gün: Kahvaltı; 2 dilim kepek ekmeği, 30 gr yağsız peynir, 1 fincan yeşil çay, salatalık, domates ve yanında yeşillik, öğle yemeği; 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış bol yeşillikli salata, akşam yemeği; 150 gr ızgara veya buğulama yöntemi ile hazırlanmış balık, 2 porsiyon yeşillik ve kuru soğan

6.Gün: Kahvaltı; 1 dilim tam buğday ekmeği, 30 gr yağsız peynir, salatalık ve domates ile birlikte bol yeşillik, öğle yemeği; limonlu ve 1 tatlı kaşığı ile hazırlanmış salata, akşam yemeği; 1 kepçe yağsız ve tuzsuz olarak hazırlanmış sebze çorbası, 1 porsiyon ızgara veya buğulama yöntemi ile hazırlanmış hindi veya tavuk eti

7.Gün: Kahvaltı; 30 gr yağsız peynir, 1 fincan bitki çayı ve domates, salatalık ile bolca yeşillik, öğle yemeği; limonlu ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış bol yeşillikli salata, akşam yemeği; 1 porsiyon sebze çorbası, 150 gr ızgarada pişirilmiş balık, 1 porsiyon yeşillik, kuru soğan

Diyet programının geri kalan diğer günleri döngü şeklinde devam etmektedir. Öğün öğün tekrarlayan bu diyet süresi bittiğinde uygulayan kişiler diyet sonucu karşısında mutlu olacaklar ve istemediği fazla kilolarından kurtulmuş bir şekilde yaşamlarına devam edecektir.

HOLLYWOOD DİYETİ KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Hollywood diyeti; herkese uygun bir diyet programı değildir. Diyet programı, hassas bünyeye sahip kişiler için önerilmemektedir. Katı gıdaların tüketiminin kesildiği bu diyette hamile ve emziren annelerin yer alması doğru bulunmamaktadır. Ayrıca akşam saatlerinden sonra bir şey yenilip içilmediği için de şeker hastaları Hollywood diyeti yapabilecekler arasına girmemektedir. Kalp hastası, daimi ilaç kullanan ve ağır hastalar da bu diyeti uygulayamazlar.

HOLLYWOOD DİYETİ TARİHÇESİ

Hollywood diyetinin geçmişi 1930'lara dayanıyor. Başlangıçta 1929'da "on sekiz günlük diyet" olarak biliniyordu ve greyfurt, portakal, tost, sebze ve yumurta kombinasyonları içeriyordu.

Diyet daha sonra Hollywood'da bir moda haline geldi ve Amerika'nın her yerine yayıldı.

HOLLYWOOD DİYETİNDE YENİLEBİLECEK GIDALAR NELERDİR?

Hollywood diyeti, her diyet çeşidinde olduğu gibi kişilerin kilo vermelerine yardımcı olacak yiyecek ve içecekleri barındırmaktadır. İlk 2 gün sadece sıvı alımı olan bu diyet programı çoğu kişiye başlarda zor gelmektedir ve devamını getirmeyi istememektedir fakat diyet programlarını uygularken azimli ve sabırlı olmak güzel sonuçları da beraberinde getirmektedir. Hollywood diyetinde yenilmesi uygun görülen gıdalar şunlardır:

Meyve suyu, sebze suyu

Yağsız peynir

Haşlanmış yumurta

Çavdar ekmeği

Bol yeşillikli salata

Sebze çorbası

Yağsız ve derisiz tavuk eti

Salatalık, domates

Tam buğday ekmeği

Yeşil çay

Buğulama yöntemi ile pişmiş balık

HOLLYWOOD DİYETİNDE YENİLEMEYECEK GIDALAR NELERDİR?

Hollywood diyetinde yenilecek ve yenilmeyecek gıdalar yer almaktadır ve bazı gıdaları tüketmek diyet süresince yasaktır. Hollywood diyetinde yenilemeyecek olan gıdalar şunlardır:

Kafein içeren içecekler

Siyah çay

İçki, sigara

Abur cubur ürünleri