Ufuk Özkan'ın nafaka isyanına eski eşinden cevap geldi

Siroz ile mücadele eden Ufuk Özkan,i eski eşine nafaka yüzünden sitem ederek "Herhalde en yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir. Bence nafaka sisteminde ciddi bir sıkıntı var" diyerek isyan etmişti. Özkan'ın sözlerine cevap veren eşi ise "Evimiz kira… Çocuğumuz özel okula gidiyor. Kendisi hiçbir lüksünden vazgeçmiyor 45 bin TL'lik nafakayı 35'e indirmek istiyor" dedi.

Ufuk Özkan'ın nafaka isyanına eski eşinden cevap geldi

Uzun bir süredir sirozla mücadele eden başarılı oyuncu Ufuk Özkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın desteğiyle tedavi olduktan sonra verdiği ilk röportajda nafaka yüzünden eski eşine nafaka yüzünden sitem etti.

Uğur'un "Nafaka zamanlarında çok görüşüyoruz, fazlasıyla görüşüyoruz ve bence herhalde en yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir. Ama bence nafaka sisteminde ciddi bir sıkıntı var" sözlerine cevap veren eski eşi de "Kendisi zevklerinden ödün vermiyor ama nafakayı düşürmek istiyor" dedi.

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"45 BİN TL'LİK NAFAKAYI 35 BİN TL YAPMAK İSTİYOR"

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Anadolu Ateşi'nin ilk dönem solist dansçılarından biri olan Nazan Özen, evlenip anne olduktan sonra eşinin isteğiyle mesleğini bırakmak zorunda kaldığını anlattı. Yaşadığı zorluklardan bahseden Özen, şunları söyledi: "Şu an hastalığıyla ilgili bu süreçte anlattıkları ödediği nafakayı indirme amaçlı kamuoyu oluşturma çabası… Ufuk bana 45 bin TL nafaka ödüyor. 35 bin TL'ye indirmek istiyor. Ama evimiz kira… Çocuğumuz özel okula gidiyor. Kendisini Cem Yılmaz'la, Acun Ilıcalı'yla kıyaslıyor. Ancak bu insanlar eşlerine evler verdiler, eşlerine karşı insaflılar… Ama bizim böyle bir durumumuz yok. Şimdi benim nafaka zam ayım geldi. Uzlaşmaya razıyım ama kiraları biliyorsunuz. Çocuğumuzun son 2 yılı kalmış, özel okuldan al devlet okuluna ver diyor. Ama kendisi hiçbir lüksünden vazgeçmiyor."

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"DAHA ÖNCE ÇOK DEFA HASTANEYE YATTI, BEN TÜKENDİM"

"Ben şu anda tekrar çalışmak zorundayım. İş bulmak zorundayım. Onun sırtından geçinmenin derdinde asla değilim. Asla paragöz bir kadın olmadım. Olsam böyle bir durumda olmazdık. Ama onun derdi bu ekonomik krizde daha az nafaka vermenin yolunu bulmak… Aslında Ufuk ilk defa hastaneye yatmıyor. Yıllar içinde çok defa hastaneye yattı ve tedaviler gördü. Bu dördüncü tedavi görüşü… Çok badireler atlattık… Neler yaşamadım ki… Ben artık tükendim ve baktım hastalanıyorum. Ve çocuğum da hastalanacak. Birinin ona yetmesi gerekiyor. Boşanmak zorunda kaldım."

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"BANA VE ÇOCUĞUMA EKONOMİK ŞİDDET UYGULUYOR"

"Önce üç ay bana nafaka vermedi. Daha sonra 2 ay vermedi. Ben sürekli mahkemelerde uğraşıyorum, ödemesi gereken nafakaları ödemeyerek bana ve çocuğuma ekonomik şiddet uyguluyor. Nafakalarını ödememesi bizi zor durumda bırakıyor. 16 yıldır evliliğimiz boyunca Ufuk hiç durmadan iş yaptı. Ve bu paraların hiçbiri şu an yok. Bu paraları hiç elinde tutmadı."

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