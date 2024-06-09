Ufuk Sarıca dümeni bırakmadı

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun planlamasına başlayan Pınar Karşıyaka'da 1 Haziran'da yapılan genel kurulda ana yönetim listesine girmeyen Basketbol Şube Başkanı Tamer Ustaoğlu, yeni dönemde de görevini sürdürecek.



Tarihi başarılar yaşattığı Kaf-Kaf'ta toplam 9'uncu yılını geride bırakan Antrenör Ufuk Sarıca da yeni sezonda yine dümende olacak. Yeşil-kırmızılılarda Başkan İlker Ergüllü ve Şube Başkanı Tamer Ustaoğlu, geçen sezon geçmişten gelen borçları temizlemeye çalışırken, mevcut ödemeleri yapmak için özellikle sezonun son bölümünde zorlu günler yaşadı. Bu süreçte yıpranan Ustaoğlu, yeni yönetimde yer almadı.



Ancak kongre sonrası Başkan İlker Ergüllü'nün ikna ettiği Tamer Ustaoğlu, yola devam kararı aldı. Sözleşmesi süren Antrenör Ufuk Sarıca'yla toplantı yapan ikili, yeni sezon için çalışmalara başladı.



Öncelikle iç transferi ele alıp özellikle yabancı kadrosunda önemli değişikliğe gitmeye hazırlanan Karşıyaka, yine her kulvarda iddialı bir takım oluşturmaya çalışacak.

Yabancılardan takımın yıldızı guard McCollum'un yanı sıra uzun forvet Vitto Brown'ı kadroda tutmak isteyen Pınar Karşıyaka, diğer yabancılarını ise değiştirecek.