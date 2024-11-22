Ufuk Uras bombayı patlattı! Bahçeli ile görüşmesi sonrası açıkladı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, MHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen MHP lideri Devlet Bahçeli ile eski milletvekili ve akademisyen Ufuk Uras’ın görüşmesini köşesine taşıdı.

“Normalleşme esas şimdi başlıyor” başlıklı yazısında, buluşmanın detaylarını aktaran Alçı, Uras’ın görüşme sonrası yerine kayyum atanan DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile buluşmaya MHP makam aracıyla gittiğini yazdı. Alçı, Uras’ın Türk’ün yanına gitmek için taksi çağırmak istediğini ancak MHP’lilerin ısrarı üzerine makam aracını kullanarak Türk ile görüşmeye gitti.

Bahçeli’nin Meclis açılışında DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşması ve sonrasında PKK Elebaşı Öcalan’a yönelik yaptığı çağrı, siyaset sahnesinde tartışılmaya devam ederken, Bahçeli’nin Uras’ı kabul etmesi bu sürecin yeni bir aşaması olarak değerlendiriliyor.

Ufuk Uras, Nagehan Alçı’nın görüşmeye dair sorularını yanıtlarken, Bahçeli ile görüşmesinin ardından DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve Ahmet Türk’le yaptığı temasları şu sözlerle anlattı:

“DEM Parti’nin eş başkanları ve yöneticileriyle bir süredir görüşmeler yapıyoruz. Bu, önceden planlanmış bir buluşmaydı.”

İşte Uras'ın Alçı’ya yaptığı açıklamada, anayasa ve ana dil detayı ise dikkat çekti.