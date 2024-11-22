Ufuk Uras bombayı patlattı! Bahçeli ile görüşmesi sonrası açıkladı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, MHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen MHP lideri Devlet Bahçeli ile eski milletvekili ve akademisyen Ufuk Uras’ın görüşmesini köşesine taşıdı.
“Normalleşme esas şimdi başlıyor” başlıklı yazısında, buluşmanın detaylarını aktaran Alçı, Uras’ın görüşme sonrası yerine kayyum atanan DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile buluşmaya MHP makam aracıyla gittiğini yazdı. Alçı, Uras’ın Türk’ün yanına gitmek için taksi çağırmak istediğini ancak MHP’lilerin ısrarı üzerine makam aracını kullanarak Türk ile görüşmeye gitti.
Bahçeli’nin Meclis açılışında DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşması ve sonrasında PKK Elebaşı Öcalan’a yönelik yaptığı çağrı, siyaset sahnesinde tartışılmaya devam ederken, Bahçeli’nin Uras’ı kabul etmesi bu sürecin yeni bir aşaması olarak değerlendiriliyor.
Ufuk Uras, Nagehan Alçı’nın görüşmeye dair sorularını yanıtlarken, Bahçeli ile görüşmesinin ardından DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve Ahmet Türk’le yaptığı temasları şu sözlerle anlattı:
“DEM Parti’nin eş başkanları ve yöneticileriyle bir süredir görüşmeler yapıyoruz. Bu, önceden planlanmış bir buluşmaydı.”
İşte Uras'ın Alçı’ya yaptığı açıklamada, anayasa ve ana dil detayı ise dikkat çekti.
"DEVLET BEY İLK ADIMI AK PARTİ’DEN BEKLİYOR"
"Devlet Bey ilk adımı AK Parti’den bekliyor, bunu da bizim mecliste 50 milletvekilimiz var diye sayının üzerine basarak vurguladı. AK Partili vekillerden destek bekliyor Bahçeli."
"ANAYASADA ANA DİLLE İLGİLİ BİR ŞEY OLABİLİR"
"Benim gördüğüm ciddi bir hazırlık var. Bu kısmi bir af olabilir ya da anayasada ana dille ilgili bir şey olabilir, sonuçta üzerine düşünülen, hazırlık yapılan bir konu.
Açıkçası ben bir niyet olduğunu görüyorum ancak somut bir adım ya da çalışma yapıldığı yönünde bir bilgiyi henüz taraflara teyit ettiremedim."