Uganda Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Uganda Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Uganda Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada temel faiz oranınının 25 baz puan düşürüldüğü ilan edildi.

Çarşamba günü yapılan açıklamada, Şilin para birimindeki toparlanmanın enflasyon görünümünde iyileşmeye yol açtığı belirtildi.

Şilin, Şubat ayı sonlarında rekor düşük seviyeye ulaşmıştı ancak o zamandan bu yana dolar karşısında yüzde 6'dan fazla değer kazandı. Bu da son dönemdeki enflasyon artışının kalıcı olma riskinin azaldığı anlamına geliyor.

Temmuz ayında enflasyon yıllık bazda %4,0'a yükseldi. Merkez bankasının orta vadeli hedefi olan %5'in hala altında ancak Ocak ayındaki %2,8'den yüksek seyrediyor.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Michael Atingi-Ego, düzenlediği basın toplantısında "Para Politikası Kurulu (MPC), geçmişteki dış şokların olumsuz etkisinin azaldığını ve enflasyonun kalıcılığına ilişkin risklerin azaltılmasında bir miktar ilerleme sağlandığını" belirtti.

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