Uganda Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Çarşamba günü yapılan açıklamada, Şilin para birimindeki toparlanmanın enflasyon görünümünde iyileşmeye yol açtığı belirtildi.

Şilin, Şubat ayı sonlarında rekor düşük seviyeye ulaşmıştı ancak o zamandan bu yana dolar karşısında yüzde 6'dan fazla değer kazandı. Bu da son dönemdeki enflasyon artışının kalıcı olma riskinin azaldığı anlamına geliyor.

Temmuz ayında enflasyon yıllık bazda %4,0'a yükseldi. Merkez bankasının orta vadeli hedefi olan %5'in hala altında ancak Ocak ayındaki %2,8'den yüksek seyrediyor.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Michael Atingi-Ego, düzenlediği basın toplantısında "Para Politikası Kurulu (MPC), geçmişteki dış şokların olumsuz etkisinin azaldığını ve enflasyonun kalıcılığına ilişkin risklerin azaltılmasında bir miktar ilerleme sağlandığını" belirtti.