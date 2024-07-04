Uganda Türk milli takımı tur atlayınca adeta yıkıldı

A Milli Erkek Futbol Takımımız 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile kozlarını paylaştı. Almanya’nın Leipzig kentinde oynanan mücadelede ay-yıldızlılar rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Millilerimize bu galibiyeti getiren golleri 1. Ve 59. Dakikalarda yaptığı kafa vuruşları ile Merih Demiral getirdi. Avusturya’nın tek golünü ise 66. dakikada Gregoritsch kaydetti.

Alınan bu tarihi zaferle ay-yıldızlılar çeyrek finale adını yazdırıp Hollanda’nın rakibi oldu.

Millilerimizin bu başarısı başta ülkemizde ve gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı Almanya Hollanda gibi yerlerde coşkuyla kutlanırken Uganda’da da beklenmedik bir coşku yaşandı.

Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından havalara uçan Ugandalılar en az bizler kadar büyük bir sevinç yaşadı.

Türk bayrakları açan Uganda halkı dakikalarca Türkiye ve Arda Güler tezahüratlarıyla Uganda’yı salladı.

Merih Demiral’ın maç sonu kutlamalarından etkilenen Ugandalılar bozkurt işareti yaparak dolaşmaya başladı