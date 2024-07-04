Uganda Türk milli takımı tur atlayınca adeta yıkıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Uganda Türk milli takımı tur atlayınca adeta yıkıldı

Millilerimizin Avusturya galibiyeti Uganda'da yankılandı.

A Milli Erkek Futbol Takımımız 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile kozlarını paylaştı. Almanya’nın Leipzig kentinde oynanan mücadelede ay-yıldızlılar rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Millilerimize bu galibiyeti getiren golleri 1. Ve 59. Dakikalarda yaptığı kafa vuruşları ile Merih Demiral getirdi. Avusturya’nın tek golünü ise 66. dakikada Gregoritsch kaydetti.

Alınan bu tarihi zaferle ay-yıldızlılar çeyrek finale adını yazdırıp Hollanda’nın rakibi oldu.

Millilerimizin bu başarısı başta ülkemizde ve gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı Almanya Hollanda gibi yerlerde coşkuyla kutlanırken Uganda’da da beklenmedik bir coşku yaşandı.

Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından havalara uçan Ugandalılar en az bizler kadar büyük bir sevinç yaşadı.

Türk bayrakları açan Uganda halkı dakikalarca Türkiye ve Arda Güler tezahüratlarıyla Uganda’yı salladı.

Merih Demiral’ın maç sonu kutlamalarından etkilenen Ugandalılar bozkurt işareti yaparak dolaşmaya başladı

İlgili Haberler
Türkiye Hollanda maçına tanıdık hakem
Cenk Tosun'un neden oyuna alınmadığı ortaya çıktı. Her şey bu görüntüde gizli
Alman polisi Türk taraftarlara üçlü çektirdi
Son Haberler
Ayşe Ateş’ten mahkeme flaş sözler: Cumhurbaşkanımızın da üzerinde karanlık güçler var Gündem
Ayşe Ateş’ten mahkeme flaş sözler: Cumhurbaşkanımızın da üzerinde karanlık güçler var
Mili takım skandalı UEFA’yı çark ettirdi Spor
Mili takım skandalı UEFA’yı çark ettirdi
Aliyev Vakfı, Vatikan'a çıkartma yaptı Dünya
Aliyev Vakfı, Vatikan'a çıkartma yaptı
Polis masa başında yakaladı. 32 bin lira ceza kesti Yerel Haberler
Polis masa başında yakaladı. 32 bin lira ceza kesti
Bolu'da fimlere konu olacak nikah şahitliği Yerel Haberler
Bolu'da fimlere konu olacak nikah şahitliği
Fenerbahçe yıldız forvete imzayı attırdı Spor
Fenerbahçe yıldız forvete imzayı attırdı
Putin Ukrayna’da savaşın nasıl biteceğini açıkladı Dünya
Putin Ukrayna’da savaşın nasıl biteceğini açıkladı