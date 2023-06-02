Ugandalı kadının yardım çığlığı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da Ugandalı Safına N., Servet K. tarafından zorla alıkonuldu. Safına N., pencereye çıkarak ‘Anne’ diye bağırmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine kadın, ekipler tarafından kurtarıldı.

Ugandalı kadının yardım çığlığı

(DHA) Olay, Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de bir sokakta gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Uganda uyruklu Safına N.(43) bir gün önce tanıştığı Servet K.(48) ile arkadaş oldu.

Safına N. ve Servet K. dışarıda bir süre alkol aldıktan sonra Servet K.'nin Yenimahalle'deki evine geldi.

Safına N. ile Servet K. evde alkol almaya devam etti. Bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Servet K., kadının evden çıkmasını izin vermedi.

Safına N. birinci kattaki dairenin penceresine çıkarak 'Anne' diye bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar sesleri duyarak durumu polise bildirdi. Bu sırada Servet K. pencerede bağırmaya devam eden Safına N.'yi içeri çekti.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri Safına N.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye merdiveniyle ekipler Safına N.'nin bulunduğu pencereye yaklaşarak itfaiye aracının sepetiyle kadını kurtardı.

O sırada polis ekipleri de dairenin kapısını kırarak içeri girdi.

Servet K. yanında bulundurduğu bir adet tabanca ile gözaltına alındı. Safına N.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken şüpheli Servet K.'nin İlçe Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

'ANNE' DİYE BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ

Safına N.'nin pencereden 'Anne' diye bağırdığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Safına N.'nin dairenin penceresinden sarkarak bağırdığı görülüyor.

İtfaiye ekiplerinin ise merdiven yardımıyla Safına N.'nin bulunduğu daire yaklaşarak kadını kurtardığı anlar ile polis ekiplerinin şüpheli Servet K.'yı gözaltına aldıktan sonra apartmandan çıkardığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıyor.

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