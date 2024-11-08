Uğur Akkuş, Ebru Şallı’ya boşanma davası açtı. 'Her şey paraymış…'

Manken Ebru Şallı ile İş insanı Uğur Akkuş boşanıyor. Şallı’ya boşanma davası açtığını açıklayan Uğur Akkuş, ayrılmaya karar vermesinin sebebini “mutsuzluk” olarak açıkladı.

Uğur Akkuş Instagram sayfasından Ebru Şallı’ya açtığı boşanma davasının dilekçesini paylaştı.



“Bugün 7 yıldır beraber olduğum çok severek çok aşık olarak ve çok emek vererek evlendiğim eşim Ebru Şallı’dan boşanmak için Beykoz 1. Aile mahkemesine başvurdum ve avukatım aracılığı ile boşanma davası açtım.

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Boşanmak isteme sebebimle ilgili yakın çevrem beni seven ailem ve tanıyan herkes birşeyler yazıp çizecek konuşacak bunu bildiğim için burdan yazmak istedim.

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'ÇOK GEÇ ANLADIM'

Boşanma davası açmamın ve boşanmak istememin tek sebebi “Mutsuz olmamdır” Ben bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim.”

Öte yandan geçtiğimiz yıl kripto para ticareti vaadiyle iki kişiyi 500 bin dolar dolandırdığı iddiasıyla "nitelikli dolandırıcılık" suçundan on beşer yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 4 sanıktan iş insanı Uğur Akkuş hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Çiftle ilgili olarak geçen yıl boşanma iddiaları gündeme gelmiş Ebru Şallı bu iddiaların doğru olmadığını söylemişti.

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