Ebru Şallı’nın eşine 4 yıl hesap cezası

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, sanıklar Uğur Akkuş ve yeğeni Emre Akkuş katılım göstermedi. Duruşmaya tarafların avukatları geldi.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların Orion Jv Havacılık firmasına 480 bin TL bedelli çek verdiği fakat müşteki Ramazan Gedik'in bankaya ibraz ettiği çekin karşılıksız çıkmasından dolayı ödemesini alamadığını belirtti.

Mütalaada sanıkların, fikir ve eylem birliği içerisinde karşılığı olmayan çek cezasından kurtulmak ve ödemede bulunmamak için mahkeme aracılığıyla "ödemeden men yasağı" aldırarak hileli hareketler yaparak müştekiyi dolandırdıkları aktarıldı.

Her iki sanığın da "nitelikli dolandırıcılık" suçunun "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması ile ticari faaliyet veya kooperatif faaliyeti sırasında, kamu kurum veya kuruluş, siyasi parti, dernek ve vakıfların araç olarak kullanılması" maddeleri uyarınca ceza alması talep edildi.

Mütalaadan sonra savunmasını veren sanık Uğur Akkuş'un avukatı Ahmet Yıldız, hasarı gidermek üzere karşı tarafla anlaşmaya uğraştıklarını söyleyerek, "Ancak zararın 5 katı istendiği için uzlaşamadık. Çekle ilgili zararı gidermeye hazırız. Bize tevdi mahalli belirlenecek olursa biz dosya zararını gidermek istiyoruz. Müvekkilim hakkında beraat kararı verilmesini talep ederiz." dedi.

"DOLANDIRMA KASTI YOKTUR"

Sanıklardan bir diğeri olan Emre Akkuş'un avukatı Hüseyin Çağatay Çapar ise müvekkilinin diğer sanık Uğur Akkuş tarafından dolandırıldığını öne sürerek, "Uğur Akkuş'la üç çalışan hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulmuştur. Müvekkilin imzası taklit edilmiştir. Müvekkilim müşteki şirketi dolandırma kastı yoktur. Bundan menfaat de temin elde etmemiştir. Beraatini talep ederim." dedi.

Karara varan mahkeme, her iki sanığa da "nitelikli dolandırıcılık" suçunun "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması ile ticari faaliyet veya kooperatif faaliyeti sırasında, kamu kurum veya kuruluş, siyasi parti, dernek ve vakıfların araç olarak kullanılması" maddeleri uyarınca 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, sanıkları ayrıca 83 bin 320'şer lira para cezasına çarptırdı.