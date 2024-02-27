Uğur Çiftçi Sivasspor'un hedefini açıkladı

Kaynak: AA
Uğur Çiftçi Sivasspor'un hedefini açıkladı
Sivasspor'un kaptanı Uğur Çiftçi, yeniden Avrupa kupalarında oynamayı hedeflediklerini söylerken iddialı cümleler kullandı.

Kırmızı-beyazlı takımın antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Uğur Çiftçi, Süper Lig'deki maçların zor olduğunu dile getirdi.

Sivasspor'un son haftalarda çıkış yakaladığını aktaran tecrübeli futbolcu, "Bu çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Avrupa kupaları hedefiyle ilgili söylentiler var. 6 senedir buradayım, 3 sene Avrupa'da oynadık. Yeniden Avrupa'da oynamayı elbette istiyoruz. Önceliğimiz Kasımpaşa ve ardından Alanyaspor maçı. Bu maçları kazanırsak, daha iddialı hale geleceğimizi düşünüyorum." dedi.
Devre arası transferlerin takıma çabuk uyum sağladığını aktaran Uğur Çiftçi, "Yeni arkadaşlarımız da katkı veriyor. Takımımızda sahiplenme duygusu çok fazla. Yeni arkadaşlarımızın da bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum." diye konuştu.

"Sivasspor'un bendeki değeri çok farklı"

Kendi performansıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Uğur Çiftçi, şunları kaydetti: Kötü ve iyi oyun olabilir ama sahada kötü mücadele etmediğimi düşünüyorum. Skora katkı vermek önemli ama benim önceliğim defans yapmak. Elimden geldiği kadar defans yapmaya çalışıyorum ama takıma da skor olarak katkı vermeyi istiyorum. Oyun sistemi değişiyor, yeri geliyor 4'lü, yeri geliyor 5'li oynuyoruz. Sistem değiştiği için bunu bazen idrak edemeyen taraftarımız oluyor. 'Niye Uğur adam tutmuyor?' diyenler oluyor. Taktiğin değişmesinin etkisi var. Elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Sivasspor'un bendeki manevi değeri çok farklı. Tecrübeli futbolcu, taraftarlarından ligin kalan maçlarında kendilerini desteklemelerini istedi.

Erdem Güleç: "İlk hedefim milli takıma gitmek"

Sivasspor'un genç futbolcusu Erdem Güleç de kendisini A takıma alan teknik direktör Bülent Uygun'a teşekkür etti.

Kendisine destek olan takım arkadaşlarına da teşekkür eden 17 yaşındaki Erdem, "Yunus Emre Konak, Türk futbolundaki gençlerin önünü açtı. Onun gibi olmayı isterim. İlk hedefim milli takıma gitmek ve ülkeme hizmet etmek." diye konuştu.

Teknik direktör Bülent Uygun'un gençlere şans verdiğini aktaran Erdem, bulduğu şansları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını aktardı.

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