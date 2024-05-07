Uğur Dündar acı gerçeği açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Uğur Dündar acı gerçeği açıkladı
Gazeteci - Yazar Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kanser hastalarının ilaçlarının maliyetlerine dikkat çekerek lüks makam aracı kullanan yetkililere seslendi.

Gazeteci - Yazar Uğur Dündar, sosyal medya hesabından kanser hastalarının ilacıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Dündar, Akciğer kanseri tedavisinde kullanılan KEYTRUDA isimli ilacın tek dozunun 107 bin TL olduğunu, üç haftada bir alınan ilacın maliyetinin toplamda yaklaşık 2 milyon TL'ye yaklaştığını ifade etti.

"KANSER HASTASININ ÇARESİZLİĞİNİ HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?"

Dündar, paylaşımında, "Akciğer kanseri tedavisinde kullanılan KEYTRUDA isimli ilacın tek dozu 107 bin TL. Üç haftada bir alınıyor. Yani yılda yaklaşık 2 milyon TL ödemek gerekiyor. (Şimdilik!..) SGK ödemeyince kimin gücü yeter bu ilacı almaya?.. O halde lüks makam aracı alma yarışındaki yetkililere soralım: Siz, ilaç parası SGK tarafından ödenmeyen bir kanser hastasının çaresizliğini hiç düşündünüz mü?.." ifadelerini kullandı.

Dündar'ın söz konusu paylaşımı, binlerce beğeni ve retweet aldı.

8.jpg

"ELİMDE EMSAL KARAR VAR"

Dündar'ın avukat olan bir takipçisi ise, "İhtiyaç sahibi varsa bana yönlendirin elimde birebir keytruda ilacının devletin karşılaması ile ilgili emsal karar var. Müvekkil 3 yıldır kullanıyor ve sağlığına kavuştu" ifadelerini kullandı.

Dündar, duruma açıklık getiren takipçisine teşekkür etti.

8-001.jpg

Son Haberler
Kocaeli’de otomobilin çarptığı kadın yaralandı Yerel Haberler
Kocaeli’de otomobilin çarptığı kadın yaralandı
Kızılcık Şerbeti 62. bölüm 2. fragmanı ağızları açık bıraktı. Fatih karısını amcasıyla bastı Magazin
Kızılcık Şerbeti 62. bölüm 2. fragmanı ağızları açık bıraktı. Fatih karısını amcasıyla bastı
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime HSK’dan disiplin cezası Gündem
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime HSK’dan disiplin cezası
Magandalar bu sefer doğmamış bebeği hedef aldı Gündem
Magandalar bu sefer doğmamış bebeği hedef aldı
Aziz Yıldırım kararından döndü Spor
Aziz Yıldırım kararından döndü
Katil bakanın yargılanmasına başlandı Dünya
Katil bakanın yargılanmasına başlandı
ABD'de hortum felaketi. Ortalık savaş alanına döndü Dünya
ABD'de hortum felaketi. Ortalık savaş alanına döndü