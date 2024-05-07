Uğur Dündar acı gerçeği açıkladı

Gazeteci - Yazar Uğur Dündar, sosyal medya hesabından kanser hastalarının ilacıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Dündar, Akciğer kanseri tedavisinde kullanılan KEYTRUDA isimli ilacın tek dozunun 107 bin TL olduğunu, üç haftada bir alınan ilacın maliyetinin toplamda yaklaşık 2 milyon TL'ye yaklaştığını ifade etti.

"KANSER HASTASININ ÇARESİZLİĞİNİ HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?"

Dündar, paylaşımında, "Akciğer kanseri tedavisinde kullanılan KEYTRUDA isimli ilacın tek dozu 107 bin TL. Üç haftada bir alınıyor. Yani yılda yaklaşık 2 milyon TL ödemek gerekiyor. (Şimdilik!..) SGK ödemeyince kimin gücü yeter bu ilacı almaya?.. O halde lüks makam aracı alma yarışındaki yetkililere soralım: Siz, ilaç parası SGK tarafından ödenmeyen bir kanser hastasının çaresizliğini hiç düşündünüz mü?.." ifadelerini kullandı.

Dündar'ın söz konusu paylaşımı, binlerce beğeni ve retweet aldı.

"ELİMDE EMSAL KARAR VAR"

Dündar'ın avukat olan bir takipçisi ise, "İhtiyaç sahibi varsa bana yönlendirin elimde birebir keytruda ilacının devletin karşılaması ile ilgili emsal karar var. Müvekkil 3 yıldır kullanıyor ve sağlığına kavuştu" ifadelerini kullandı.

Dündar, duruma açıklık getiren takipçisine teşekkür etti.