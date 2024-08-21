Uğur Dündar hastanede Reha Muhtar'ın son durumunu açıkladı

Ünlü televizyoncu ve gazeteci Reha Muhtar, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki evinde gece saat 01.00 civarında merdivenlerden düşerek yaralanmıştı.

Muhtar, evinde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılarak entübe edildi.

Gazeteci Uğur Dündar, hastanede ziyaret ettiği Reha Muhtar'ın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

X hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Dündar şu ifadeleri kullandı:

Ben, Mehmet Ali Birand ve Ali Kırca'nın bir zamanlar kıyasıya rekabet halinde olduğumuz -ama birbirimizi hiç kırmadığımız- sevgili Reha Muhtar'ın uğradığı kaza sonrası sağlık durumunu takip ediyorum.

Oğlu Poyraz ile kızı Ayşe Nazlı nöbetleşe hastaneye geliyorlar.

Poyraz ve Ayşe Nazlı yaşlarının çok ötesinde bir olgunlukla sorularıma cevap veriyorlar.

Bugün Reha'nın beyin tomografisi çekilip ayrıntılı tetkikler yapılacak. İnşallah iyileşecek ve çocukları sevgili babalarına kavuşacak.