Uğur Dündar Rasim Ozan Kütahyalı'yı yerin dibine soktu: Kendi ipini kendisi çekti

Uğur Dündar, Ocak ayında Ensonhaber'in yayına katılarak kendisi hakkında iddialarda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı'ya ilişkin bir şey söylemesine gerek kalmadığını Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendi ipini kendisinin çektiğini söyledi.

Rasim Ozan Kütahyalı katıldığı programda Uğur Dündar hakkında bilinmeyenleri anlatacağını söyleyerek Uğur Dündar'ın 28 Şubat'ın aparatı" olduğunu söylemişti.

UĞUR DÜNDAR: KENDİ İPİNİ KENDİSİ ÇEKTİ

Uğur Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden Kütahyalı'nın bir fotoğrafını da kullanarak bir paylaşım yaptı.

Dündar paylaşımda, "Ergenekon, Balyoz kumpaslarında ve o süreçteki cadı avında, sırtını güce dayayarak beni zindana attırabilmek için çok uğraştı. Yalan ve iftiralarla hedef gösterdi. Suçum Atatürkçü olmak, Atatürkçü, yurtsever komutanları savunmaktı. Ve sonunda kendi ipini kendisi çekti! Öyle bir çekiş ki başka bir şey söylemeye gerek bırakmadı!.." ifadelerini kulandı.

Nagehan Alçı'nın eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında açtığı 250 bin liralık dava ile birlikte Kütahyalı'nın mesajları gündeme bomba gibi düşmüştü.

“SENİNLE ROK’UN KARISI DİYE FANTEZİ YAPIYORLAR”

Rasim Ozan’ın Nagehan Alçı’ya attığı mesajda “-"öldün sen öldüüünnnn", "seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyolar, buradan iş çıkar mı diye düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.

ROK'TAN ALÇIYA HAKARET DOLU MESAJLAR

Rasim Ozan kütahyalı’nın Nagehan Alçı’ya attığı mesajlarda dikkat çeken konuşmalardan bazıları ise şunlar:

-"loser insan", "loser yaratık", "düşük seviyeli başarısız zavallı", "şımarık, küstah", "sahte ve sinsi insan", "yeteneksiz", "aptal", "cahil",

-"hizmetçi, İbrahim Tatlıses' in kadını mısın", "köpek oldun", "köpek gibi hizmetçilik ediyorsun", "tiksiniyorum senin alaturka rezil kimliğinden", "onurlu ol, gururlu ol",

-"Nagehan sen idiotsun, salaksın", "ruhen çirkin bir insansın”, “için çürümüş, bunamış, bunak",

-"öldün sen öldüüünnnn", "seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyolar, buradan iş çıkar mı diye düşünüyorlar"