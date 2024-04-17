Uğur Dündar'a karşı flaş aday ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Uğur Dündar'a karşı flaş aday ortaya çıktı
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Eski Başkanı Vefa Küçük, 27 Nisan'da yapılacak seçimde yüksek divan kurulu başkanlığına yeniden aday olduğunu açıklarken Uğur Dündar'ın ikinci rakibi oldu.

34 yıllık yöneticilik tecrübesiyle son kez yüksek divan kurulu başkanlığına aday olduğunu vurgulayan Vefa Küçük kararını açıkladı.

vefa-kucukten-sert-yanit-2010-11-sampiyonu-fenerbahce-fu6b.webp

İşte Vefa Küçük'in sözleri:

34 yıldır üyesi olduğum, dünyanın bir numaralı spor kulübümüzde değişik dönemlerde, çok değerli görevlerde bulundum. 7 sene yönetim kurulu başkan vekili, 6 sene Fenerbahçe Futbol A.Ş'de bağımsız üye, 6 sene Fenerbahçe Üniversitesi Başkan Vekili ve 8 sene Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı görevlerini onurla ifa ettim. 3'ü tüzük kongresi, 5'i seçimli kongre olarak toplam 16 kongrenin divan başkanlığını yaptım.

1996 yılında Fenerbahçe yönetim binasını ve 1998 yılında Fenerbahçe yüzme havuzunu, tamamen maliyetlerini tek başıma karşılayarak kulübümüze armağan ettim. 34 yılda edindiğim tecrübe, bilgi ve birikimimle, son kez Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına aday oldum.

Aziz Yıldırım yönetiminin etkili isimlerinden Şekip Mosturoğlu da yaptığı açıklama ile Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkan adaylığını resmen duyurmuştu.

İlgili Haberler
Fenerbahçe Krunic kararını verdi. Eleştirilerin hedefindeydi
Fenerbahçe Olympiakos. Ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe nasıl tur atlar?
Fenerbahçe Olympiakos. Ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe nasıl tur atlar?
Acun Ilıcalı bombayı patlattı. Fenerbahçeliler gece gece bayram yaptı
VAR kayıtları açıklandı. Yabancı hakemin Fenerbahçe'ye neden penaltı verdiği ortaya çıktı
Fenerbahçe'ye büyük jest. 'Başarılar dileriz' denilerek değiştirildi
Son Haberler
Cani adam annesinin emzirmesini yasakladı. Bebeği sadece güneş ile besledi. 1 aylık bebek açlıktan öldü Dünya
Cani adam annesinin emzirmesini yasakladı. Bebeği sadece güneş ile besledi. 1 aylık bebek açlıktan öldü
Sülük otu nelere iyi geliyor? İşte mucizeleri... Şifalı Bitkiler
Sülük otu nelere iyi geliyor? İşte mucizeleri...
Sosyetenin ünlü ismi bisikletle köy turu yaptı Magazin
Sosyetenin ünlü ismi bisikletle köy turu yaptı
İşte diş hastalıklarına şifa olan mucize ot Şifalı Bitkiler
İşte diş hastalıklarına şifa olan mucize ot
Ünlü iş insanı gelen mesajı açınca kabusu yaşadı! Bir mesajla servet kaybetti Yaşam
Ünlü iş insanı gelen mesajı açınca kabusu yaşadı! Bir mesajla servet kaybetti
Kalp çarpıntısını gideriyor. Boğaz ağrılarını iyileştiriyor. İşte şifa saçan o ot Şifalı Bitkiler
Kalp çarpıntısını gideriyor. Boğaz ağrılarını iyileştiriyor. İşte şifa saçan o ot
Şebnem Bursalı'nın bilekliğinin fiyatı ortaya çıktı. 3 bileklik de Louis Vuitton marka Gündem
Şebnem Bursalı'nın bilekliğinin fiyatı ortaya çıktı. 3 bileklik de Louis Vuitton marka