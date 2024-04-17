Uğur Dündar'a karşı flaş aday ortaya çıktı

34 yıllık yöneticilik tecrübesiyle son kez yüksek divan kurulu başkanlığına aday olduğunu vurgulayan Vefa Küçük kararını açıkladı.

İşte Vefa Küçük'in sözleri:

34 yıldır üyesi olduğum, dünyanın bir numaralı spor kulübümüzde değişik dönemlerde, çok değerli görevlerde bulundum. 7 sene yönetim kurulu başkan vekili, 6 sene Fenerbahçe Futbol A.Ş'de bağımsız üye, 6 sene Fenerbahçe Üniversitesi Başkan Vekili ve 8 sene Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı görevlerini onurla ifa ettim. 3'ü tüzük kongresi, 5'i seçimli kongre olarak toplam 16 kongrenin divan başkanlığını yaptım.

1996 yılında Fenerbahçe yönetim binasını ve 1998 yılında Fenerbahçe yüzme havuzunu, tamamen maliyetlerini tek başıma karşılayarak kulübümüze armağan ettim. 34 yılda edindiğim tecrübe, bilgi ve birikimimle, son kez Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına aday oldum.

Aziz Yıldırım yönetiminin etkili isimlerinden Şekip Mosturoğlu da yaptığı açıklama ile Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkan adaylığını resmen duyurmuştu.