Uğur Şahin tarih verdi: Kansere karşı ilaç umudu

Korona virüs salgını döneminde mRNA teknolojisiyle virüse karşı geliştirdikleri aşıyla dünya çapında üne kavuşan BioNTech şirketinin kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, kanserle mücadelede umut verdi.

''CESARET VERİCİ GELİŞMELER VAR''

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine konuşan Şahin, "Akciğer, pankreas ve kalın bağırsak kanserlerine karşı geliştirdiğimiz ilaçların deneme süreçleri devam ediyor. Cesaret verici gelişmeler var. Önümüzdeki iki yılda yeni deneme süreçlerine geçeceğiz. Ardından gerekli mercilerden alacağımız onay sonrasında, 2026 yılından itibaren ilaçları hastalara sunabileceğiz" dedi.

Amerika'nın Sesi'nin aktardığı habere göre; ilaçların vücudun kansere karşı kendi savunma reaksiyonunun güçlendirilmesini hedeflediğini söyleyen Prof. Şahin, COVID-19 pandemisi sonrasında çalışmalarının yüzde 80’inini kanserle mücadeleye ayırdığını da ekledi.

COVİD-19 AŞISIYLA DÜNYADA TANINDILAR

Şahin ve Türeci geçen aylarda 2030 yılına kadar kanser alanında tedavi edici aşı üretebileceklerini de açıklamıştı. Şahin-Türeci çifti ve şirketleri BioNTech, Kovid-19 salgınının başlamasından kısa süre geliştirdikleri ve büyük bir hızla izin alınarak, piyasaya sürülen mRNA aşısıyla tüm dünyada tanınmıştı. Dünya çapında bir buçuk milyardan fazla insan bu aşıdan olmuştu.