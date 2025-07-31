Uğurcan Çakır bu kez gidiyor! Trabzonspor dev teklifi kabul etti

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır Avrupa hayalini gerçekleştirmeye yaklaştı.

TRABZONSPOR MONACO'NUN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Transfer döneminin başından itibaren Monaco'nun ciddi şekilde ilgilendiği milli kaleci için Trabzonspor'a bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'ya yakın bir teklif sunduğu ve bordo mavili yönetimin bu teklifi kabul ederek Uğurcan Çakır'a transfer görüşmeleri için izin verdiği öğrenildi.

UĞURCAN ÇAKIR FRANSIZ KULÜBÜYLE MASAYA OTURDU

Uğurcan Çakır'ın ise geçtiğimiz günlerde Monaco'ya gidişinin bir tesadüf olmadığı, Fransız kulübünün yetkilileriyle masaya oturarak sözleşme görüşmelerinde bulunduğu ortaya çıktı.

Transferin artık son aşamada olduğu gelen bilgiler arasında.