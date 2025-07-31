Uğurcan Çakır bu kez gidiyor! Trabzonspor dev teklifi kabul etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Uğurcan Çakır bu kez gidiyor! Trabzonspor dev teklifi kabul etti

Trabzonspor ile Monaco arasında prensip anlaşmasına varıldığı ve geçtiğimiz günlerde Monaco'ya giden Uğurcan Çakır'ın turistik bir ziyaretten öte transfer görüşmeleri için Fransa'da bulunduğu öğrenildi.

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır Avrupa hayalini gerçekleştirmeye yaklaştı.

TRABZONSPOR MONACO'NUN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Transfer döneminin başından itibaren Monaco'nun ciddi şekilde ilgilendiği milli kaleci için Trabzonspor'a bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'ya yakın bir teklif sunduğu ve bordo mavili yönetimin bu teklifi kabul ederek Uğurcan Çakır'a transfer görüşmeleri için izin verdiği öğrenildi.

UĞURCAN ÇAKIR FRANSIZ KULÜBÜYLE MASAYA OTURDU

Uğurcan Çakır'ın ise geçtiğimiz günlerde Monaco'ya gidişinin bir tesadüf olmadığı, Fransız kulübünün yetkilileriyle masaya oturarak sözleşme görüşmelerinde bulunduğu ortaya çıktı.

Transferin artık son aşamada olduğu gelen bilgiler arasında.

Son Haberler
Sürücüler dikkat! Ambulansa yol vermediği için bir ceza daha kesildi
Sürücüler dikkat! Ambulansa yol vermediği için bir ceza daha kesildi
Yedi harika yapay zekâ ile yeniden canlanıyor! Yapay zekâ ile zamansız yolculuğu
Yedi harika yapay zekâ ile yeniden canlanıyor! Yapay zekâ ile zamansız yolculuğu
Premier Lig'in Yunan patronu çıldırdı! Transfer rekoru kırdı
Premier Lig'in Yunan patronu çıldırdı! Transfer rekoru kırdı
Bir garip durum! Sıfır araç aldı, muayene cezasıyla karşılaştı!
Bir garip durum! Sıfır araç aldı, muayene cezasıyla karşılaştı!
Camide saf tutan minik! Secdede uyuyakaldı
Camide saf tutan minik! Secdede uyuyakaldı