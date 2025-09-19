Uğurcan Çakır da listede! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin kurtarışları

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'ın başarılı olduğu 2 pozisyon, Şampiyonlar Ligi'nde gecenin kurtarışları arasında yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'a konuk olan Galatasaray, beklenmedik şekilde 5-1 mağlup oldu.

UEFA'nın sosyal medya hesabından dün geceki 6 maçtaki en iyi kurtarışların videosu paylaşıldı.

Videoda Uğurcan Çakır'ın 2 kurtartışı da yer aldı.

Çakır'ın dışında Kazakistan kulübü Kairat Almaty'nin kalecisi Kalmurza, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan Joao Virginia, İngiliz temsilcisi Newcastle United'ın kalecisi Nick Pope ve İtalya kulübün Napoli'nin kalecisi Vanja Milinkovic-Savic de listede yer aldı.

