Uğurcan Çakır'ın kurtarışı en iyiler arasında

Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'ın Liverpool maçında çıkardığı şut, "Devler Ligi"nde gecenin en iyi kurtarışları arasına girdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında dün gece 9 maç oynandı.

Galatasaray, sahasında İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Gecenin en güzel kurtarışlarına imza atan kaleciler, Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'ın ilk yarıda Florian Wirtz şutunda yaptığı kurtartış da videoda yer aldı.

Chelsea kalecisi Robert Sanchez, Kairat Almaty'in file bekçisi Sherhan Kalmurza ve Ajax kalecisi Vitezslav Jaros da listede kendine yer buldu.

