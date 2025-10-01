Uğurcan Çakır'ın kurtarışı en iyiler arasında

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında dün gece 9 maç oynandı.
Galatasaray, sahasında İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.
Gecenin en güzel kurtarışlarına imza atan kaleciler, Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'ın ilk yarıda Florian Wirtz şutunda yaptığı kurtartış da videoda yer aldı.
Chelsea kalecisi Robert Sanchez, Kairat Almaty'in file bekçisi Sherhan Kalmurza ve Ajax kalecisi Vitezslav Jaros da listede kendine yer buldu.
Uğurcan Çakır ⛔️— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 30, 2025
Robert Sánchez ????
Sherhan Kalmurza ????
Vitězslav Jaroš ????
