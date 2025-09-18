Uğurcan Çakır'ın yeni telefon numarası olay oldu!

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olduktan sonra telefon numarasını değiştirdiğini ve yeni numarasının '1905' ile bittiğini dikkat çekerek milli yıldızın bu yaklaşımını eleştirdi.

Radyospor'a konuşan Tekelioğlu, "Uğurcan telefon numarasını değiştirmiş ve sonu 1905 olan yeni numara almış. Ülkemizde futbolcular bir takıma transfer olduktan sonra doğuştan o takımın taraftarı oluyorlar. Uğurcan Çakır'a tepkinin ana sebebi takım kaptanı olması ve altyapıdan yetişmesiydi." dedi.