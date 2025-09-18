Uğurcan Çakır'ın yeni telefon numarası olay oldu!

Kaynak: Haber Merkezi
Uğurcan Çakır'ın yeni telefon numarası olay oldu!

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, Uğurcan Çakır'ın yeni telefon numarasının sonunun '1905' ile bittiğini söyledi.

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olduktan sonra telefon numarasını değiştirdiğini ve yeni numarasının '1905' ile bittiğini dikkat çekerek milli yıldızın bu yaklaşımını eleştirdi.

Radyospor'a konuşan Tekelioğlu, "Uğurcan telefon numarasını değiştirmiş ve sonu 1905 olan yeni numara almış. Ülkemizde futbolcular bir takıma transfer olduktan sonra doğuştan o takımın taraftarı oluyorlar. Uğurcan Çakır'a tepkinin ana sebebi takım kaptanı olması ve altyapıdan yetişmesiydi." dedi.

Son Haberler
Ali Koç'tan çok konuşulacak açıklamalar! "Küçük dilimizi yuttuk"
Ali Koç'tan çok konuşulacak açıklamalar! "Küçük dilimizi yuttuk"
Herkesin evindeki o ürün raflardan toplatıldı! Tüketmeyin uyarısı yapıldı
Herkesin evindeki o ürün raflardan toplatıldı! Tüketmeyin uyarısı yapıldı
Sürücü fark etmediği merdivenlerde asılı kaldı
Sürücü fark etmediği merdivenlerde asılı kaldı
Uğurcan Çakır'ın yeni telefon numarası olay oldu!
Uğurcan Çakır'ın yeni telefon numarası olay oldu!
CHP’de şok istifa!
CHP’de şok istifa!