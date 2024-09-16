Uğurcan'a övgü yağdı: Adeta bir göktaşı avcısı

Süper Lig’in 5. haftasının merakla beklenen mücadelesinde Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Bordo mavili takımda 5. Dönemine başlayan Şenol Güneş ilk maçında puan alırken, Beşiktaş Teknik Direktörü van Bronchorst ise Süper Lig’de ilk kez puan kaybı yaşadı.

Maçta goller Okay Yokuşlu ve Gedson Fernandes’den gelirken Edin Visca kırmızı kart görerek takımını 10 kişi tamamladı.

UĞURCAN MAÇA DAMGA VURDU

Beşiktaş, rakibinin 10 kişi kalmasından kısa bir süre sonra kalesinde gölü gördü. Siyah beyazlılar, skorda geriye düşmesi sonrası oyunu daha çok rakip yarı sahada oynadı. Maça damga vuran oyuncuların başında Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır oldu. Deneyimli kalecinin özellikle Rafa Silva’nın topukla vurduğu topu uzak köşeden çıkarması büyük takdir topladı.

“GÖKTAŞI AVCISI UĞURCAN”

Spor yazarları, maçla ilgili yaptığı değerlendirmede Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan’a övgüler yağdırdı. Fanatik gazetesi yazarı Ali Ece, Uğurcan’ı “GöktaşI avcısı” olarak niteleyerek, “61’de Rafa Silva’nın süper zeka dolu topuk vuruşunda yaptığı kurtarış ise “Kalesine siyah beyaz göktaşı düşse onu bile tutacak” hissi yarattı” ifadelerini kullandı. Ece, Beşiktaş’ta sonradan oyuna giren oyunculardan sadece Semih’in dar alanda etkili olduğunu vurgulayarak, "Beşiktaş’ın bu tip maçlar için ekstra bir tane daha dar alan becerisi sergileyebilecek kanat forvete ihtiyacı var. Yeni transfer Mario takıma akıl ve pozitif tecrübe kattı” dedi.

“UĞURCAN DEVLEŞTİ”

Hürriyet gazetesi yazarı Uğur Meleke ise Uğurcan’ın kalesinde devleştiğini vurguladı. Meleke, Beşiktaş’ın 5 net pozisyonda Uğurcan’a takıldığının altını çizerek, “Rafa Silva 60’taki şahane topuğunun da Uğurcan tarafından kurtarıldığını görünce vücut diliyle günün özetini yaptı aslında: “Bu nasıl bir kaleci” dedi jest ve mimikleriyle Portekizli on numara” dedi.

Uğur Meleke yazısına şöyle devam etti:

“Beşiktaş adına maçın dikkat çeken performansları merkezin çok kalabalıklaştığı bir maçta iki bekten geldi. Özellikle Svensson’daki gelişim belli ki “Van Bronckhorst Bek Okulu”ndan öğrendikleriyle de ilgili.”

Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, yazdığı köşe yazısında Uğurcan’ın sahanın en iyisi olduğunu söyledi. Uğurcan’ın net pozisyonları çıkardığını belirten Çakar, maçla ilgili şunları söyledi:

“Sonuçta Beşiktaş kazanabilirdi, kazanamadı. Herhalde Trabzonspor da 77 dakika bir kişi eksik oynadığı maçı 1 puanla tamamladığı için mutludur. Maç çok zordu, sert başladı. Hakem Ali Şansalan, VAR yardımı ile Visca'ya verdiği kırmızı kartta haklı, belki 1-2 ufak hata yaptı ama genel olarak yönetimini çok başarılı buldum.”