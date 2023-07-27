UKOME bugün toplu taşımaya yüzde 57 zam teklifiyle toplanıyor

İBB UKOME bugün toplu ulaşıma zam gündemiyle toplanıyor. Toplantıda, kentte toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifi görüşülecek.

UKOME bugün toplu taşımaya yüzde 57 zam teklifiyle toplanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılmasının yanı sıra minibüslerde İstanbulKart kullanımı teklifi de görüşülecek.

Toplantı, İBB'nin çağrısıyla 27 Temmuz Perşembe günü saat 13.00'da Bakırköy Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılacak.

YÜZDE 57 ZAM TEKLİFİ

Toplantıda, kentte toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifi görüşülecek.

İBB'nin, UKOME alt komisyonunda, toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılması teklifinde bulunduğu öğrenildi. UKOME'de ayrıca yayalaştırma ve parkomat maddeleri de görüşülecek.

Tüm bunlarla beraber HalkTV'nin haberine göre, Toplu Ulaşım Müdürlüğü'nün teklifi olan ve 26. madde de yer alan "minibüslerin elektronik bilet entegrasyonuna dahil edilmesi" teklifi de İBB tarafından gündeme alındı. Eğer teklif kabul edilirse, minibüslerde artık İstanbulKart geçecek.

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