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Ukrayna: Esir değişimiyle 116 Ukraynalı asker serbest bırakıldı

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya tarafıyla yapılan esir takası sonucu 116 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını belirtti.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 17:11
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Ukrayna: 116 Ukraynalı asker serbest bırakıldı

Ukrayna: Esir değişimiyle 116 Ukraynalı asker serbest bırakıldı
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Yermak, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya tarafıyla bir esir değişiminin daha gerçekleştirildiğini bildirdi.

Esir takası kapsamında 2 subay, 114 er ve çavuş olmak üzere 116 askerin serbest bırakıldığını aktaran Yermak, "Çalışmaya devam ediyoruz. Herkesi geri getireceğiz." ifadesini kullandı.

Yermak, esir takasında, iki yabancı gönüllü Christopher Matthew Perry ile Andrew Tobias Matthew ve bir gönüllü savaşçının cesetlerinin Ukrayna tarafına iade edildiği bilgisini de paylaştı.

UKRAYNA'DA ESİR 63 RUS ASKERİ SERBEST BIRAKILDI

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan esir değişimiyle 63 Rus askerinin serbest bırakıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, zor bir müzakere sonucunda, esir alınmış Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı 63 askerin Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan geri döndüğü belirtildi.

Söz konusu askerlerin hepsinin halihazırda Rusya'da olduğu kaydedilen açıklamada, askerlere psikolojik ve tıbbi yardımın yanı sıra yakınlarıyla temasa geçme imkanı sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Serbest bırakılan Rus askeri grubu 'hassas' kategorideki kişilerden meydana geliyor. Değişim Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin arabuluculuk çabaları sayesinde mümkün oldu." ifadeleri kullanıldı.

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