Ukrayna, 71 Rus İHA'sını imha ettiğini açıkladı

Rus ordusunun dün gerçekleştirdiği yoğun İHA saldırısı büyük bir hezimetle sonuçlandı.

Ukrayna Ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada dün gece boyu toplam 80 adet Rus İHA'sının ülke topraklarına gönderildiği, bunlardan 71'inin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği açıklandı.

Rus Hava Kuvvetleri'nin Telegram adlı mesajlaşma uygulaması üzerinden yaptığı son açıklamada ise Ukrayna'nın elektronik harp sistemleri tarafından etkisiz hale getirilen altı Rus İHA'sının daha olduğu belirtildi.

Ukrayna Hava kuvvetleri'nin yaptığı açıklamada, İHA'lardan ayrı olaraj Rusya'nın Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin işgal altındaki bölgelerinden iki güdümlü füze fırlattığı da belirtildi.