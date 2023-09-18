Ukrayna Bakhmut yakınlarındaki kasabayı Ruslardan geri aldı

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Syrsky, Bakhmut şehrinin güneyinde stratejik açıdan önemli bir kasaba olan Klishchiivka'nın Ruslardan geri alındığını duyurdu.

KAYNAK: İHA
Ukrayna Bakhmut yakınlarındaki kasabayı Ruslardan geri aldı

Rusya-Ukrayna savaşında Bakhmut cephesinde çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Syrsky yaptığı açıklamada, Bakhmut şehrinin güneyinde stratejik açıdan önemli bir kasaba olan Klishchiivka'nın Ruslardan geri alındığını duyurarak, "Klishchiivka Ruslardan temizlendi" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise yaptığı açıklamada, "Klishchiivka Ukrayna'dır” ifadelerini kullanarak, Ukrayna topraklarını işgalden kurtaran askerlere minnettar olduğunu belirtti.

Ukrayna, geçtiğimiz cuma günü de Bakhmut şehrinin güneyinde yer alan Andriivka köyünün Rus işgalinden kurtarıldığını duyurmuş, Rusya ise Ukrayna’yı yalanlamıştı. Kanlı çatışmaların yaşandığı stratejik öneme sahip Bakhmut, geçtiğimiz mayıs ayında Rus kuvvetleri tarafından ele geçirilmişti.

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