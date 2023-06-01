Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Moldova’ya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Birliği Siyasi Topluluğu’nun ikinci toplantısına katılmak üzere bugün Moldova’ya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Moldova’ya geldi

Zelenski yaptığı açıklamada, Moldova’nın Bulboaca kentinde bugün düzenlenecek Avrupa Birliği Siyasi Topluluğu’nun (EPC) ikinci toplantısına katılmak üzere geldiğini ve ayrıca toplantının yanı sıra ikili görüşmelerde yapacağını belirtti.

Avrupa Birliği Siyasi Topluluğu Uluslararası Zirvesi’nin ikinci toplantısı, bugün Bulboaca kentinde Mimi Kalesi’nde düzenlenecek ve yaklaşık 47 ülkenin devlet başkanları ile üst düzey yetkilileri katılacak. Toplantıya ayrıca AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Parlamento Başkanı Roberta Metsola'ın katılacağı ifade edildi. Zirve’nin 6 Ekim 2022 tarihinde yapılan ilk toplantısında barış ve güvenlik konuları ile Ukrayna’nın işgali görüşülmüştü.

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AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU (EPC)

Türkiye ve Azerbaycan’ın da katılımcılar arasında olduğu Avrupa Siyasi Topluluğu (EPC), kıtadaki Avrupa ülkeleri arasında siyasi koordinasyon için bir platformdur. Ortak çıkarları ilgilendiren konuları ele almak, Avrupa kıtasının güvenliğini, istikrarını ve refahını güçlendirmek için siyasi diyalog ve işbirliğini teşvik etmeyi amaçlar.

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