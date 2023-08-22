Ukrayna F-16'ların teslimat tarihini açıkladı

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Ukrayna'ya ilk F-16 uçaklarının en erken 6-7 ay sonra teslim edilebileceğini bildirdi.

KAYNAK: AA
Ukrayna F-16'ların teslimat tarihini açıkladı

Reznikov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya F-16 uçaklarının sağlanması konusunu değerlendirdi.

F-16 uçaklarının bakımı, onarımı ve muharebe görevlerini yerine getirebilmeleri için altyapı hazırlığının yapılması gerektiğini belirten Reznikov, pilotların yanı sıra mühendislerin ve teknisyenlerin de eğitilmesi gerektiğini ve bunun, ciddi ve kapsamlı bir görev olduğunu kaydetti.

Reznikov, Ukrayna semalarında ilk F-16’ların uçması için eğitim ve çalışmaların devam ettiğini belirterek minimum 6-7 ay sonra ilk F-16'ların teslim edilmesinin beklendiğini aktardı.

Ayrıca Reznikov, Ukraynalı pilotların 6 ay içinde hazır olabileceğini vurguladı.

Hollanda 42, Danimarka ise 19 F-16 uçağını Ukrayna'ya sağlayacağını duyurmuştu.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Son Haberler
Komiser nasıl olunur? Komiser olma şartları neler? Keşfet
Komiser nasıl olunur? Komiser olma şartları neler?
Beton mikseri yolcu otobüsü ve ambulansa çarptı: 14 yaralı Güncel
Beton mikseri yolcu otobüsü ve ambulansa çarptı: 14 yaralı
280 yıl önce Rusya'dan gelen Kazak tohumları sayesinde tarladan bereket fışkırıyor Güncel
280 yıl önce Rusya'dan gelen Kazak tohumları sayesinde tarladan bereket fışkırıyor
Öksürük şurubunu içen 80'den fazla çocuk öldü Sağlık
Öksürük şurubunu içen 80'den fazla çocuk öldü
Fatih Altaylı'dan büyük suçlama. Acun Ilıcalı anında cevap verdi Güncel
Fatih Altaylı'dan büyük suçlama. Acun Ilıcalı anında cevap verdi
İsmail Hacıoğlu'nun sır gibi sakladığı kız kardeşi de ünlü çıktı. Meğer herkes tanıyormuş Magazin
İsmail Hacıoğlu'nun sır gibi sakladığı kız kardeşi de ünlü çıktı. Meğer herkes tanıyormuş