Ukrayna F-16'larından gövde gösterisi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ukrayna F-16'larından gövde gösterisi

Ukrayna'da F-16 savaş uçaklarının teslim edilmesi onuruna düzenlenen törende, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, imkansızı başardıklarını vurgulayan bir konuşma yaptı. Törende ayrıca, savaş uçakları da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bir seremonide yaptığı açıklamada, “Havacılığımızın kabiliyetlerini artırmak, hava savunmamızın ve Savunma Kuvvetlerimizin yeteneklerini geliştirmek için yüzlerce toplantı ve müzakere gerçekleştirdik. Bu süreçte sık sık 'imkansız' kelimesini duyduk, ancak savunma ihtiyaçlarımız doğrultusunda tutkuyla çalışarak bu imkansızı mümkün kıldık. Artık F-16'lar göklerimizde, bu bizim başarımız” dedi.

ZELENSKİ'DEN İLAVE SAVAŞ UÇAĞI TALEBİ

Zelenski, eğitimlerini tamamlamış F-16 pilotlarının sayısının halen yetersiz olduğunu belirterek, pilotların ve mühendislerin eğitimlerine devam edildiğini söyledi. Ayrıca, ortak ülkelerden ilave savaş uçakları talep etti. Seremonide, F-16, MiG-29 ve Su-27 tipi savaş uçaklarıyla gösteri uçuşu yapıldı.

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