Ukrayna F-16'larından gövde gösterisi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bir seremonide yaptığı açıklamada, “Havacılığımızın kabiliyetlerini artırmak, hava savunmamızın ve Savunma Kuvvetlerimizin yeteneklerini geliştirmek için yüzlerce toplantı ve müzakere gerçekleştirdik. Bu süreçte sık sık 'imkansız' kelimesini duyduk, ancak savunma ihtiyaçlarımız doğrultusunda tutkuyla çalışarak bu imkansızı mümkün kıldık. Artık F-16'lar göklerimizde, bu bizim başarımız” dedi.

ZELENSKİ'DEN İLAVE SAVAŞ UÇAĞI TALEBİ

Zelenski, eğitimlerini tamamlamış F-16 pilotlarının sayısının halen yetersiz olduğunu belirterek, pilotların ve mühendislerin eğitimlerine devam edildiğini söyledi. Ayrıca, ortak ülkelerden ilave savaş uçakları talep etti. Seremonide, F-16, MiG-29 ve Su-27 tipi savaş uçaklarıyla gösteri uçuşu yapıldı.