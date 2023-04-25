Ukrayna güçleri Donetsk bölgesinde faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor

Yaklaşık 6 aydır iki ordunun askerleri arasında en sıcak çatışmaların yoğunlaştığı bölgedeki cephe hattında silah sesleri gece gündüz her dakika duyuluyor.

Ukrayna'da çatışmaların devam ettiği Harkiv, Luhansk, Zaporijya ile Herson bölgelerinde olduğu gibi Donetsk'te de ağır silahlar, ağırlıklı olarak topçu sistemleri kullanılıyor.

İki ordu arasında savaş uçakları, helikopter, tank ve diğer ağır silahlarla çatışmalar devam ediyor.

Donetsk bölgesinde sıcak çatışmaların yaşandığı Bahmut, Avdiyivka, Krasnohorivka, Marinka, Ugledar ve diğer şehirle yerleşim yerlerine yakın cephe hatlarındaki topçu sistemlerin yoğun faaliyetleri dikkati çekiyor.

MARİNKA YÖNÜNDEKİ UKRAYNALI TOPÇU BATARYALARININ FAALİYETLERİ

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donetsk cephesinde çeşitli noktalarda konuşlandırdığı topçu bataryalarıyla bölgede bulunan Rus kuvvetlerini yoğun ateş altına alıyor.

Ukrayna ordusundan resmi izin alan AA ekibi, Donetsk bölgesinde çatışmaların sürdüğü Krasnohorivka ve Marinka şehirleri yönündeki cephe hattında konuşlu Ukraynalı topçu bataryalarının savaş faaliyetlerini görüntüledi.

Marinka cephesinde bulunan Rus kuvvetlerine yönelik çok namlulu roketatar sisteminden atış yapan mekanize tugayının Reaktif Topçu Taburu Komutanı "Sivey" kod adlı Binbaşı, değerlendirmelerde bulundu.

Savaşın başından beri cephede görev yaptığını ifade eden Sivey, 5 aydır Donetsk bölgesinde savaş faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Savaşın yaşandığı 14 ay boyunca sahada oldukça büyük tecrübe kazandıklarına dikkati çeken Sivey, "İHA'ların (insansız hava aracı) yardımıyla bizim topçu sistemimiz daha etkili oldu. Bu sistemi kullanarak bize verilen noktaları tam hedeften vurmak mümkün." dedi.

Sivey'nin emrindeki tabura ait reaktif topçu sistemi Grad BM 21'in "Voron" kod adlı komutanı, bulunduğu noktadan genelde Marinka yönüne atışlar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Bölgede yoğun topçu atışlarının sürdüğünü dile getiren Voron, "Düşman gece gündüz saldırı düzenliyor. Ağırlıklı olarak topçu atışları oluyor. Biz de düşmanın mevzilerine ve askeri araçlarına yönelik atışlar yapıyoruz." diye konuştu.

Savaşın ilk günlerinden itibaren cephede olduğunu kaydeden Voron, "Savaşın bitmesini, düşmanı topraklarımızdan kovmayı ve çocuklarımızla sakin bir hayatı hayal ediyorum." ifadelerini kullandı.

(AA)