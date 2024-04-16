Ukrayna, Güney Kore'deki Rus bale turnesini iptal ettirdi

Güney Kore'nin meşhur Seul Sanat Merkezi'nde sahneleneceği duyurulan Modans ve Bolşoy Tiyatrosu Gala Konseri son dakika kararıyla iptal edildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın yoğun lobi faaliyetleri sonucu iptal edilen turne hakkında konuşan Ukraynalı yetkililer "Rus kültürel propagandasının uluslararası platformlarda, özellikle de dünya tiyatrolarının sahnelerinde yeri olmamalı" ifadelerini kullandılar.

Son dakika iptali Putin'in açık bir destekçilerinden Ukrayna doğumlu Svetlana Zakharova'nın başrolünü oynadığı bir başka bale gösterisinin iptalinden hemen sonra geldi. Böylelikle bu sene içerisinde Güney Kore'de yapılacağı duyurulan 12 Rus bale ve tiyatro gösterisi iptal edilmiş oldu.