Ukrayna: İki Rus savaş uçağını düşürdük

Ukrayna ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, Rusya'ya ait iki savaş uçağını düşürdüklerini duyurdu.

Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna Hava Kuvvetlerinin, bu sabah Rus ordusuna ait Su-34 ve Su-35S tipi iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'ya ait iki Su-34 ve bir Su-35 tipi savaş uçağını imha ettiklerini aktarmıştı.

Komutanlığın dün yaptığı açıklamada da Doğu Hava Komutanlığı askerlerinin, doğu yönünde bir Rus savaş uçağını daha imha ettiği ifade edilmişti.