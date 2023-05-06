Ukrayna Kiev’de Rusların Kinjal hipersonik füzesini düşürdü

Ukrayna, Kiev bölgesinde Patriot hava savunma sistemiyle Rusların Kinjal hipersonik füzesini düşürdü.

Ukrayna Kiev’de Rusların Kinjal hipersonik füzesini düşürdü

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, Kiev bölgesinde Patriot hava savunma sistemiyle Rusların Kinjal hipersonik füzesini düşürdüklerini bildirdi.

Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun 4 Mayıs'taki saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

4 Mayıs gecesi, X-47 füzesinin MiG-31K uçağıyla Rusya topraklarından fırlatıldığını belirten Oleşçuk, füzenin Kiev hava sahasında vurulduğunu belirtti.

Oleşçuk, "Patriot hava savunma sistemi, Rusların 'benzeri görülmeyen Kinjal' füzesini düşürdü. Ukrayna halkını bu tarihi olaydan dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

(AA)

Öne Çıkanlar
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Son Haberler
AKP’li belediye İsmet İnönü'nün yaptırdığı camiyi yıkıyor Güncel
AKP’li belediye İsmet İnönü'nün yaptırdığı camiyi yıkıyor
Kuvvetli rüzgar seraları yerle bir etti Güncel
Kuvvetli rüzgar seraları yerle bir etti
Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşuyor Ekonomi
Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşuyor
C vitamini faydaları neler? Hangi besinler C vitamini içeriyor? Keşfet
C vitamini faydaları neler? Hangi besinler C vitamini içeriyor?
Beşiktaş'tan flaş Borini kararı Spor
Beşiktaş'tan flaş Borini kararı
Hizbullahçı HÜDAPAR ile birlikte İsmailağa da AKP listesinde Güncel
Hizbullahçı HÜDAPAR ile birlikte İsmailağa da AKP listesinde
Antalyaspor- Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu. Spor
Antalyaspor- Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu.