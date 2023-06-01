Ukrayna NATO zirvesinde üyelik daveti bekliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile savaş halindeki ülkesine temmuzda Litvanya'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde üyelik daveti beklediğini söyledi.

Ukrayna NATO zirvesinde üyelik daveti bekliyor

Moldova'da Ukrayna sınırına 20 kilometre mesafedeki tarihi Mimi Kalesi'nde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirve Toplantısı'na katılan Zelenskiy, ülkesinin Rusya'ya karşı acilen güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Zelenskiy, "Bu yaz Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya üyelik için açık davet yapılması, ayrıca NATO üyeliği yolunda güvenlik garantilerinin verilmesi gerekli." Dedi.

Ülkesinin Avrupa Birliği (AB) sürecine de değinen Zelenskiy, Haziran 2022'de aday ülke statüsü verilen Ukrayna'nın AB'ye katılımı için açık ve net bir karar verilmesi gerektiğini belirtti.

Zelenskiy, savaşın sonlandırılması amacıyla barış formülü hazırladıklarını dile getirerek, barış zirvesi hazırladıklarını, bunun barış formülünün uygulanmasının yolunu açacağını söyledi.

Devlet Başkanı Zelenskiy, "Buna küresel çapta ihtiyaç duyulmaktadır ve artık zamanı gelmiştir. Artık şüphelerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Ukrayna için verilecek olumlu kararlar herkes için olumlu olacaktır." diye konuştu.

Moldova ve uzun vadede Gürcistan için de benzer şekilde güvenlik temeli oluşturulmasını talep eden Zelenskiy, Belarus için de gelecekte benzer bir ihtiyaç duyulacağına inandığını anlattı.

Zelenskiy, modern savaş uçaklarına ihtiyaç duyduklarını, F-16 savaş uçaklarının kendilerine verilmesi halinde Rusya'yı yenebileceklerini vurguladı.

LİDERLER AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Moldova'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı, açılış konuşmalarının ardından liderlerin aile fotoğrafı çektirmesiyle devam etti.

Zirve sırasında güvenlik, enerji ve ulaştırma başlıklarında liderlerin yuvarlak masa toplantıları yapmaları, ayrıca çok sayıda ikili ve çoklu görüşme gerçekleştirmeleri planlanıyor.

(AA)

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çine'nin yolları yenileniyor Güncel
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çine'nin yolları yenileniyor
İsveç'te yeni ceza yasasına rağmen PKK/YPG'ye destek sürüyor Dünya
İsveç'te yeni ceza yasasına rağmen PKK/YPG'ye destek sürüyor
Bakan Akar Hava Kuvvetlerinin 112'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı Güncel
Bakan Akar Hava Kuvvetlerinin 112'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı
Bayraklı Tüneli'ndeki TIR yangının nedeni belli oldu Güncel
Bayraklı Tüneli'ndeki TIR yangının nedeni belli oldu
3 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen Afgan’a dayak. Daha çok duyacaksınız böyle haberleri Güncel
3 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen Afgan’a dayak. Daha çok duyacaksınız böyle haberleri
Ömrünü TSK’ya adamış Çetin Doğan FETÖ'cülerin iddianamesiyle hala cezaevinde. Hizbullahçılar ise serbest bırakılıyor Güncel
Ömrünü TSK’ya adamış Çetin Doğan FETÖ'cülerin iddianamesiyle hala cezaevinde. Hizbullahçılar ise serbest bırakılıyor
Batuhan Karacakaya tezkereyi aldı! Askerlik fotoğraflarını ilk kez paylaştı Magazin
Batuhan Karacakaya tezkereyi aldı! Askerlik fotoğraflarını ilk kez paylaştı