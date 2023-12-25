Ukrayna Noel'i ilk defa erken kutluyor

Kaynak: AA
Ukrayna Noel'i ilk defa erken kutluyor
Ukrayna bugüne kadar 7 aralıkta kutladığı Noel'i 25 aralıkta kutlama kararı aldı.

Ukrayna, Noel’i 25 Aralık’ta kutlayan ikinci ülke olarak tarihe geçti. Ülkenin komünist lideri Volodimir Zelenskiy, temmuz ayında imzaladığı bir yasa ile Noel tarihini 7 Ocak’tan 25 Aralık’a çekti. Bu yıl ilk defa uygulanan bu yasa ile Ukrayna, Noel’i Avrupa ve dünya ile aynı günde kutladı.

Kiev’deki birçok kilise, Noel’i kutlamak için ayinler düzenledi. Bu ayinler, ulusal televizyonlarda canlı olarak izlenebildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Noel mesajını sosyal medyadan paylaştı. Kiev Peçersk Manastırı’nın önünde video çeken Zelenskiy, şunları söyledi: “Bugün hepimiz Noel’i birlikte kutluyoruz. Aynı tarihte, büyük bir aile, tek bir ulus, tek ve birleşik bir ülke olarak kutluyoruz. Ve bugün ortak duamız, her zamankinden daha güçlü olacak ve 2 hafta arayla değil, bugün duyulacak. (Dualar) Avrupa ve dünya ile birlikte duyulacak.”

Zelenskiy, temmuzda imzaladığı yasa ile sadece Noel tarihini değil, bazı bayramların tarihlerini de değiştirmişti. Bu yasa ile 7 Ocak’ta kutlanan Noel, 25 Aralık’a alınmıştı.

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