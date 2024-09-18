Ukrayna onlarca İHA ile Rusya'ya saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Geçtiğimiz gece Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki nesnelere uçak tipi İHA'lar kullanarak terör saldırısı girişimi durduruldu." denildi.

Rus Hava Savunma Sistemlerinin 54 İHA’yı etkisiz hale getirdiği belirtildi. Bununla beraber Tver Bölgesi tarafından yapılan açıklamada Tropets şehrinde düşen İHA’nın yangın çıkardığı ve söndürme çalışmalarının da devam ettiği kaydedildi.

Sosyal medyada ise dün gece yarısında Toropets şehrinde meydana gelen patlamanın sonrasında büyük bir yangının çıktığı görülmüştü.