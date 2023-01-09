9 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna ordusunun basın sözcüsünün gece hayatı ülkeyi ayağa kaldırdı. Ülkesi savaşta o alemlerde

Ukrayna ordusunun basın sözcüsünün gece hayatı ülkeyi ayağa kaldırdı. Ülkesi savaşta o alemlerde

Ukrayna ordusunun basın sözcüsü Ivanna Platovska, ülkesi savaştayken yaşadığı gece hayatıyla gündem oldu. Odessa ve Paris'te gece hayatı yaşadığı görüntüleri paylaşan Platovska, büyük tepki topladı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 17:36
Takip Et

Ukrayna ordusunun basın sözcüsünün gece hayatı ülkeyi ayağa kaldırdı

Ukrayna ordusunun basın sözcüsünün gece hayatı ülkeyi ayağa kaldırdı. Ülkesi savaşta o alemlerde
+
Aa
-

Ukrayna ordusunun basın sözcüsü Ivanna Platovska, Odessa ve Paris'te gece hayatı yaşadığı görüntüleri yayımladı. Ukrayna halkı ise "Gelen yardımlarla gününü gün ediyor, bu ne rezalet" diyerek tepki gösterdi.

Rusya ile devam eden savaş nedeniyle büyük bir yıkıma uğrayan Ukrayna, zararın milyarları aştığını ve yeniden inşa için en az 1 trilyon dolar gerektiğini söyledi.

Ukrayna’nın savaş boyunca 100 bin askeri ve 30 bin sivili hayatını kaybetti. Milyonlara insan evini terk etti, 7 milyon Ukraynalı Batı’da ve Rusya’da mülteci konumuna düştü.

Ukrayna’nın yaşadığı yıkım, savaş ve insanlık dramı devam ederken, bir devlet yetkilisinin paylaştığı gece hayatı görüntüleri tepki çekti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Güney Bölgesi basın sözcüsü Ivanna Platovska, Odessa’da bir gece kulübünde eğlenirken çektiği videoyu sosyal medyada yayınladı.

Ivanna Platovska, daha sonra yılbaşında Paris’te poz verdi, Eyfel Kulesi önünde gece çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Ukrayna’nın yüzde 30’u işsiz ve yüzde 70’i yoksulluk sınırının altında yaşıyor.  

Ukrayna vatandaşları, “Ülke savaşta, Ivanna ise Batı’dan gelen yardımlarla gününü gün ediyor. Bu ne rezalet?” dedi, Ivanna Platovska’nın görevden alınmasını talep etti.

Ivanna Platovska ise henüz bir açıklama yapmadı.

ZELENSKI’NIN EŞİNİN LÜKS ALIVERİŞİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin eşi Olena Zelenska, aralık ayında Paris’i ziyaret etti.

Zelenska, Paris seyahati esnasında tam 40 bin dolarlık çanta ve kıyafet alışverişi yaptı.

Ukraynalılar, savaş esnasında “savruk bir hayat yaşayan” Zelenska’yı eleştirdi.

First Lady Olena Zelenska, daha önce “Eğer Avrupa Birliği'ne gireceksek, halkımız elektrik ve su kesintilerine 2-3 yıl dayanabilir” demişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
1
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
2
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
3
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
4
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
5
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
6
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
7
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
﻿Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail, 2000'den bu yana 55 gazeteciyi öldürdü
﻿Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail, 2000'den bu yana 55 gazeteciyi öldürdü
﻿Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail, 2000'den bu yana 55 gazeteciyi öldürdü
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿İşçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı
﻿İşçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı
﻿İşçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı
﻿Ardahan-Şavşat kara yolu zincirsiz tır geçişine açıldı
﻿Ardahan-Şavşat kara yolu zincirsiz tır geçişine açıldı
﻿Ardahan-Şavşat kara yolu zincirsiz tır geçişine açıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.