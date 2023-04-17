Ukrayna ordusunun taarruza hazırlandığı görüntüler ortaya çıktı

Editör: Özlem Kıral

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen Ukrayna-Avrupa Birliği (AB) Komisyon Toplantısı'nda konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, "Bu yıl bir karşı saldırı başlatmak ve bu savaşı Ukrayna ve tüm özgür dünya için bir zaferle bitirmek için bir fırsat penceresi açacağımızı umuyoruz" demişti.

Bu açıklamaların ardından Ukrayna ordusunun taarruza hazırlandığı videolar sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Kırım Türkü Gazeteci Gülsüm Khalilova da Ukrayna ordusuna ait bir video paylaştı.

Khalilova, paylaşımında “Ukrayna ordusu taarruza hazırlandığını gösteren videolar yayınlamaya başladı” ifadelerini kaydetti.

UKRAYNA SAVUNMA BAKANINDAN AÇIKLAMALAR

Rus ordusunu Ukrayna'da sivil altyapılarına yönelik saldırılar düzenlemekle suçlayan Reznikov, müttefiklerin ülkesine göndereceği hava savunma sistemlerinin en kısa süre içinde gelmesinin, saldırıların önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ukrayna'nın, uzun menzilli füzelerle Rusya'nın topraklarına saldırmayacağını garanti etmeye hazır olduğunu belirten Reznikov, şöyle konuştu:

300 kilometrelik bir mesafeden vurma fırsatı yakalarsak, Rus ordusu savunma düzenleyemeyecek ve geri çekilmek zorunda kalacak. Ukrayna, silahlarınızın Rus topraklarındaki saldırılarda kullanılmayacağına dair her türlü garantiyi vermeye hazır. Geçici olarak işgal edilen bölgede yeterince hedef var. Hedef seçimini ortaklarımızla koordine etmeye hazırız.